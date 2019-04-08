英國脫歐忘恩負義 德國由愛轉恨

2019-04-08 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國有線電視新聞網（CNN）報導，德國政治人物原本對英國充滿好感，1月18日聯名在英國泰晤士報發表「情書」，說德國會「思念英國」，想念英國人的黑色幽默、左駕、麥酒和奶茶，「打從內心希望英國留下」，不料後來英國國會陷入混亂，加上幾個脫歐派政治人物指責德國阻撓英國脫歐，讓德國的熱情急速冷卻。

德國「歐洲事務部長」羅斯6日說：「英國脫歐是狗屁（s***show），我這樣說很不外交辭令，就連莎士比亞恐怕也寫不出這樣的悲劇，最後誰要為這一切買單？」

羅斯說：「英國90%國會議員不了解勞工在想什麼，怎麼生活和工作，只是想盡辦法搞砸每件事，其他人會為這些議員的行為付出代價。」

在德國發出這封情書後不久，英國執政保守黨國會議員考辛斯基在推特上發文，指控德國和歐盟「不知感恩」，他說，二次大戰結束後，「英國並沒有接受美國馬歇爾計畫經濟援助，美國只經援德國，英國1990年放棄戰爭賠款，自從加入歐盟後，貢獻了3700億英鎊給歐盟，結果歐盟現在對我們不知感恩」。

但事實上，英國是馬歇爾計畫最大接受國，接受了30億美元經援。考辛斯基後來為指控不符事實道歉。