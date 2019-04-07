以總理要併約旦河西岸 巴：國際姑息導致以色列無恥

2019-04-07 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



以色列總理內唐亞胡6日承諾，若能在9日國會大選中成功連任，他將兼併以色列占領的約旦河西岸猶太屯墾區。美聯社報導，內唐亞胡所屬聯合黨與在野黨聯盟「藍白聯盟」支持率不相上下，內唐亞胡這番話標誌著他的政策出現重大轉變，他顯然想在最後關頭鞏固民族主義支持者，以求勝選。

巴勒斯坦前資深談判代表艾瑞卡說：「只要國際社會繼續姑息以色列，尤其是川普政府支持以色列侵犯巴勒斯坦民族權利與人權，以色列就會繼續厚顏無恥地違反國際法。」

內唐亞胡6日在電視黃金時段新聞節目前，接受以色列第12頻道專訪，把美國承認耶路撒冷是以色列首都、戈蘭高地是以色列領土，列為他的政績，內唐亞胡說，是他說服川普這麼做。

記者問內唐亞胡，為何不兼併約旦河西岸猶太屯墾區，他答，「你的問題很有趣，你問我們是否會邁向下一階段，答案是沒錯」，內唐亞胡說，他的下一個任期很重要，「我們會進入下一階段，把屯墾區納入以色列主權範圍」。

內唐亞胡在四個總理任期內，致力於擴大猶太屯墾區，但在本月6日前，都沒有清楚描繪他對約旦河西岸的願景。巴勒斯坦人希望獨立，領土包括約旦河西岸和加薩走廊，並以東耶路撒冷為首都。如果以色列兼併約旦河西岸大部分地區，勢必使巴勒斯坦人「透過與以色列談判獨立建國」的希望破滅。

以色列與巴勒斯坦分別建國，一向是國際社會偏好的方案，不過，自從美國總統川普在上台初期承認耶路撒冷是以色列首都後，美國斷斷續續在以巴之間調停的工作就受阻，巴勒斯坦當局停止與美國交流。

民調顯示，聯合黨支持率領先，以色列前參謀總長甘茨領導的藍白聯盟緊追在後，在以色列國會120席中，聯合黨與較小的右翼和極端正統猶太政黨合計能贏得60席以上。