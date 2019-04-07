印巴緊張還沒完？巴國指控印度本月將再來襲

2019-04-07 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



巴基斯坦外交部長庫雷希7日說，「可靠情資」顯示，印度本月將再度攻擊巴國，日期可能在16-20日。

庫雷希在家鄉旁遮普省木爾坦市說：「可靠情資顯示，印度正策劃再度攻擊我國。」他並未說明巴國握有什麼證據，也未交代如何掌握攻擊時間，只說總理康恩同意與政府分享這個情資。