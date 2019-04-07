親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國產休旅車撞海神瑪莎拉蒂 女駕駛腿軟：不知怎賠

六輕氣爆威力有多強？社區矮牆位移、雞鴨被嚇死

印巴緊張還沒完？巴國指控印度本月將再來襲

2019-04-07 17:17聯合報 記者李京倫╱即時報導

巴基斯坦外交部長庫雷希7日說，「可靠情資」顯示，印度本月將再度攻擊巴國，日期可能在16-20日。

庫雷希在家鄉旁遮普省木爾坦市說：「可靠情資顯示，印度正策劃再度攻擊我國。」他並未說明巴國握有什麼證據，也未交代如何掌握攻擊時間，只說總理康恩同意與政府分享這個情資。

今年2月14日，巴國民兵在印控克什米爾執行汽車自殺炸彈攻擊，造成40名印度準軍事警察死亡，2月27日，印度空襲印度所謂的巴國民兵訓練基地，緊張情勢加劇，隔天，巴國擊落一架印度戰機並活捉飛行員，後來釋放。

巴基斯坦準軍事部隊3月7日在喀拉蚩國家板球場演習。 法新社
巴基斯坦準軍事部隊3月7日在喀拉蚩國家板球場演習。 法新社
分享

印度情資警察
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

歐洲議會選舉在即 歐盟嚴防假新聞

2019-04-07 16:41

致命耳念珠菌...病例90天亡 病房多處被汙染

2019-04-07 13:50

誇張！巴西北部大橋遭船撞斷 兩車墜河失蹤

2019-04-07 12:38

倫敦政經學院藝術品引爭議 美學者去函挺台灣

2019-04-07 07:44

法國菜鳥新移民 馬克宏新發言人

2019-04-06 23:50

莫迪談中印：不讓歧異變爭議

2019-04-06 23:50

選後算帳！泰政壇新星被控3罪

2019-04-06 23:50

泰反對黨新星遭控煽動 應訊後高比「飢餓遊戲」手勢

2019-04-06 23:00

文在寅下周會川普 將談重啟金剛山與開城

2019-04-06 22:38

美國駐南韓大使稱 無核化球在北韓手中

2019-04-06 22:01

加拿大總理杜魯多拚連任 擔心這個國家來攪局

2019-04-06 21:23

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

神祕超級細菌感染波及全球 美國587例近半90天內死亡

2019-04-07 09:43

國際相繼抵制汶萊企業 不賣機票、禁住飯店

2019-04-06 19:41

二氧化碳濃度創300萬年來新高 專家警告地球危險了

2019-04-06 21:50

教練沒說的祕密！想進名校原來有這招

2019-04-07 10:00

慘！南非盜獵者被大象踩死 再遭獅群啃食剩頭骨

2019-04-07 15:15

完美詮釋「尷尬又不失禮貌的微笑」 假笑男孩表情包紅了

2019-04-07 08:00

美國急了… 中國積極投資 「一帶一路」伸進美後院

2019-04-07 15:51

蜜月早產費225萬靠華僑捐助 台夫妻攜兒回沖繩謝恩

2019-04-06 18:11

誇張！巴西北部大橋遭船撞斷 兩車墜河失蹤

2019-04-07 12:38

同性戀死刑激眾怒 名流籲抵制汶萊飯店

2019-04-07 10:00

川普患風車癌？第三度缺席白宮記協晚宴遭嘲諷

2019-04-07 12:34

埃及新發現托勒密王朝古墓 內藏老鼠木乃伊

2019-04-06 21:40

身長4公尺 鯨魚祖先4足鯨化石祕魯出土

2019-04-06 21:03

美企季報不妙 投資人淡定

2019-04-06 23:12

劉鶴三度訪美和川普談判 座位變化暗藏玄機？

2019-04-06 18:05

加拿大總理杜魯多拚連任 擔心這個國家來攪局

2019-04-06 21:23

影／10歲男孩被上銬載走 影片瘋傳後檢方說他無辜

2019-04-07 10:32

倫敦政經學院藝術品引爭議 美學者去函挺台灣

2019-04-07 07:44

倫敦政經學院藝術品引發外交爭議 英媒關注

2019-04-06 22:41

冤枉！美年輕男沒賦閒在家打電動 大多在工作

2019-04-06 21:16

莫迪談中印：不讓歧異變爭議

2019-04-06 23:50

美強化電動車鏈 劍指中國

2019-04-06 23:51

劉鶴訪美又被攔車 抗議民眾如影隨形

2019-04-06 18:09

少女花1500萬円整形 因爸爸一句：你的樣子會為他人帶來不幸

2019-04-07 14:49

美學者：科技爭霸 美應轉守為攻

2019-04-07 00:08

泰反對黨新星遭控煽動 應訊後高比「飢餓遊戲」手勢

2019-04-06 23:00

美智庫：美中若打AI戰 恐雙輸

2019-04-07 00:04

川普力促Fed降息 經濟學家：這3件事發生才可能

2019-04-06 23:36

美國也有花木蘭？獨立戰爭和華盛頓齊名英雄可能為女性

2019-04-07 11:33

網紅攝影師夢幻作品 獲製加拿大銀幣

2019-04-07 11:19

重主權輕經濟？佛里曼：21世紀領袖不會那樣做

2019-04-07 13:47

素漢堡不能稱漢堡 歐洲議會要為漢堡、香腸、牛排正名

2019-04-07 10:18

美股三大指數 周線收紅

2019-04-07 00:46

日產法籍前董座4度被捕 傳妻子向法政府求助

2019-04-07 15:31

威廉王子當間諜 用3週時間了解英國情報工作

2019-04-07 10:49

一堂速成歷史課 讓川普倉促認戈蘭高地歸以色列

2019-04-07 14:28

致命耳念珠菌...病例90天亡 病房多處被汙染

2019-04-07 13:50

川普：承認以色列擁有戈蘭高地 是我臨時起意的決定

2019-04-07 15:35

選後算帳！泰政壇新星被控3罪

2019-04-06 23:50

法國菜鳥新移民 馬克宏新發言人

2019-04-06 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top