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素漢堡不能稱漢堡 歐洲議會要為漢堡、香腸、牛排正名

2019-04-07 10:18聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

歐洲議會本周通過一項修正案，該草案規定，不含肉類的產品不得使用與肉相關的字眼。圖...
歐洲議會本周通過一項修正案，該草案規定，不含肉類的產品不得使用與肉相關的字眼。圖為雀巢公司在柏林國際綠色周推出的素漢堡。 歐新社
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歐洲議會農業和農村發展委員會（AGRI）本周通過一項食品標籤法修正案，該草案規定，不含肉類的產品不得使用與肉相關的字眼，因此「素漢堡」應改名為「素食盤」（Veggie discs）、「素香腸」改為「植物性蛋白管」（quorn tubes），而素牛排則更名為「麩質塊」（seitan slabs）。

該草案於本周獲得80%的委員會成員支持，受保護的肉類名稱包括牛排、香腸、薄肉片和漢堡。草案將於今年五月歐洲議會選舉後，由歐洲議會成員投票表決。

負責監督立法的法國議會成員安德魯（ Eric Andrieu ）表示，投下贊成票的議會成員純粹是為了消費者利益著想，「人們需要知道他們在吃什麼，想要少吃肉的人也應該知道他們在吃什麼，人們都知道他們的盤子裡有什麼」。

安德魯說，這項作法可被視為替素食品牌創造機會，「牛排」一詞應該只適用於真正的牛肉，而有些新產品也應當擁有新綽號，在這方面仍有很多工作要做，需要發揮創造力。

英格蘭西南部和直布羅陀議會成員表示，希望商品名稱的禁令能使食品生產者放棄嘗試仿效肉食世界。「不是說我不能吃培根，所以要用一些奇怪的食物來製作一種味道像培根的東西，你可以選擇其他美味菜餚，並且從蔬菜開始，而不是肉類替代品」。

但有反對人士認為，這不過是肉類遊說團體在維護自身利益，而這會扼殺年輕一代所盛行的素食主義潮流。

歐洲綠黨議會成員卡托（Molly Scott Cato）表示，「這顯然是企圖攻擊像素食肉的肉類替代品」。雖然對新規的背後動機感到懷疑，但她理解這同時反映肉類行業承受的壓力，因為人們轉向更便宜和健康的食物，擔憂自己市場規模削弱。

上一次食品標籤問題發生於乳制品行業。2017 年，德國消費者保護組織控訴德國一家食品公司 TofuTown，稱該公司生產的豆腐奶油、素食奶酪等產品都是植物基產品。隨後歐洲法院裁定，大豆和豆腐等植物性產品不得以「牛奶」、「奶油」或「黃油」等名義出售，即使這些產品上附帶資訊，表明是植物來源。

美國一家公司用植物蛋白製作的「不可能漢堡」的人造肉上還帶有血絲 。美聯社
美國一家公司用植物蛋白製作的「不可能漢堡」的人造肉上還帶有血絲 。美聯社
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