泰反對黨新星遭控煽動 應訊後高比「飢餓遊戲」手勢

2019-04-06 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



泰國上月24日舉行大選，選後政府對反對黨開始有所動作。警方6日傳喚被視為政壇新星的「未來前進黨」黨魁塔納通，宣稱他涉嫌煽動叛亂罪等三項罪名，合計最高可判九年六個月徒刑，檢方將於26日決定是否起訴。

40歲的塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）6日現身曼谷警局，數百名支持者簇擁高喊「反抗到底」。塔納通被指在2015年涉嫌協助反軍政府示威者，以及非法集會，觸犯刑法第116條（煽動罪）以及刑法第189條（協助他人犯下重罪）。

他先前被指去年六月在臉書上傳一場演說散布假消息，違反電腦犯罪法。塔納通稱相關指控「出於政治動機」。

數百名支持者穿著印有塔納通肖像的上衣，聚集在巴吞旺警局前聲援他，高喊「救救塔納通！」並揮舞印有「軍方滾蛋」標語的板子。

塔納通和同黨成員進入警局後，按程序捺指紋並接受問話，過程中黨員不斷拍照上傳推特。

他否認所有指控說：「相信我們是無辜的，我做的所有事皆出於良善。」離開警局前，他高舉左手豎起三根手指，這個手勢源於好萊塢電影「飢餓遊戲」，主角們以此手勢表達反抗精神，被泰國民眾模仿作為反軍方象徵。支持者馬上跟進比手勢，同時高喊「塔納通，戰鬥！戰鬥！」

塔納通出身華裔富豪家庭，父親創辦生產汽車零組件的高峰集團。他去年三月創立未來前進黨，主張回歸文人政府，財富公平分配，加強社福系統等政策。