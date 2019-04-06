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加拿大總理杜魯多拚連任 擔心這個國家來攪局

2019-04-06 21:23聯合報 記者張佑生╱即時報導

加拿大總理杜魯多警告俄國可能會介入國會大選。路透
加拿大總理杜魯多警告俄國可能會介入國會大選。路透
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捲入司法關說風暴的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）5日警告，必須提防像俄羅斯這樣的外國勢力介入今秋登場的加國大選。杜魯多點名俄國透過社群媒體，讓許多國家的選舉造成社會嚴重分歧。他已責成相關單位嚴密把關，確保半年後的國會大選結果「將由加拿大人決定」。

【中央社／渥太華5日綜合外電報導】

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天警告，今年秋天登場的國會大選恐會面臨俄羅斯干預的風險。

杜魯道在多倫多一場記者會上表示：「過去幾年我們看到外國勢力在民主進程中的干預或影響有所增加。」

他還說：「我們非常清楚，像俄羅斯等國家是許多引發分歧的選戰、社群媒體的幕後黑手，大家瞭解的，散播訊息使我們的政治比以往更分裂、更充滿憤怒。」

杜魯道指出：「我們的民主體系部長古爾德（Karina Gould）正進行許多重要計畫，以確保6個月後的選舉將由加拿大人決定。這是加拿大人所期待的。」

杜魯道這番言論呼應加國外長方慧蘭（ChrystiaFreeland）所言，她曾表示，外部勢力「很有可能」干預加拿大10月舉行的國會大選。

七大工業國集團（G7）會議正在法國北部舉行，方慧蘭在會議場邊指出：「我們非常關切，我們判斷非常可能有干預狀況，我們認為可能早就有惡意外國勢力破壞我們的民主。」

對於這類風險，加拿大政府今年1月底成立一個特別任務小組，以防止假訊息和外國勢力干預即將舉行的國會選舉。

加拿大俄羅斯
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