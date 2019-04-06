影／危害飛安 普吉島海灘禁「飛機自拍」違者最重死刑

2019-04-06 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



泰國普吉島邁考海灘（Mai Khao beach）緊鄰機場，因遊客能與降落中的飛機同框拍照而聞名。但根據英媒報導，機場管理單位已準備將該區劃為限制區，擅闖自拍將比照蓄意干擾機師，依法最高可能面對死刑。

《每日郵報》指出，邁考海灘位處普吉國際機場09跑道盡頭，時常可見班機超低空飛過，近年一直是觀光與自拍熱點。在IG用「#phuketairport」搜尋就可找到無數遊客與飛機合影或自拍，《曼谷郵報》稱此地為「自拍跑道」（selfie runway），更以「普吉祕境」（"unseen Phuket"）聞名。

不過，機場主管機關對觀光客與飛機合照的舉動感到不滿，擔心危及居民與遊客安全，早揚言關閉該區域以避免意外發生。一位機場首長告訴當地媒體，擔心遊客會因不明物體或零件受傷，或是因飛機引擎的震耳欲聾導致聽力受損。

根據報導，普吉島國際機場已在規劃「安全區」，地點就位在飛航路徑下方，以防遊客過度接近飛機，屆時遊客也將被迫與跑道拉開距離。普吉國際機場首長表示，他們希望觀光收入與飛航安全可以並存，新的安全區會被歸類為嚴格限制，不准一般人與遊客拍照，但安全區外就沒有問題。

雖然他們並未解釋，為何在海灘與飛機合影會引發危險，《每日郵報》認為或許這跟無人機或雷射筆一樣，有可能導致機師分心。由於泰國法律規定，蓄意干擾飛行機師可判處4萬泰銖罰金、20年有期徒刑，最重可判死刑。要是遊客擅闖計畫中的禁拍限制區，可能得面對相同下場。