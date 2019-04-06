德國煤礦場變身人工湖 改頭換面拚觀光

2019-04-06 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



德國逐步淘汰火力發電，煤礦需求愈來愈低，礦場業主必須讓煤田「再自然化」。 位於德東產煤區盧薩蒂亞（Lusatia）搶先起步：1990年代起就開始將礦場改造為人工湖，改頭換面以便拚觀光。

德國之聲報導，兩德未統一前，盧薩蒂亞的煤礦業曾雇用逾6.5萬名礦工，1990年代礦場關閉後，成千上萬人丟了工作。為救經濟，當局決定提振觀光業，自此開始推動改造工程。將近3.7萬英畝（近1.5萬公頃）的土地最終將成為歐洲最大水上樂園。

東德能源業過去重度仰賴等級低的褐煤（brown coal）。但在1990年兩德統一後，數十家露天採掘礦場關閉，土地利用成為焦點議題。

一處露天採掘礦場現在是森夫滕貝格湖的湖址，周圍有7公里長的沙灘和草地，供觀光客進行日光浴。

在盧薩蒂亞，大雷申湖（Lake Grossräschen）和帕特維茲湖（Lake Partwitz）是分布在布蘭登堡邦和薩克森邦之間25個礦場湖的其中兩個。為保持水面穩定，自Spree、Lusatian Neisse和Black Elster等三條河流引水過來。如果不採人工漫淹，慢慢累積雨水和地下水，要80到100年才能自然成湖。

2015年淹沒的帕特維茲湖湖水呈發光藍綠色，來自為中和水中酸性而添加的生石灰。目前水中幾無動植物，但下水游泳安全無虞。

2019年初，能源集團LEAG開始引水灌進靠近布蘭登堡第二大城科特布斯的湖，在對民眾開放之前，總共需要注入100萬立方公尺的水，預定2025年前完工。LEAG原本要在2018年開始嘗試注水，但因為那年夏天氣候乾燥，Spree河的水位過低，被迫暫停。

將曾經的礦場改造成一座湖並非易事，不是打開水閘就行。鬆軟的土壤必須經過特殊高壓技術壓實，避免以後發生土石流。