這個國家選總統 候選人先驗有無毒癮和酒癮

2019-04-05 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



烏克蘭總統大選21日進行決選投票，現任總統波洛申科（Petro Poroshenko）與支持率領先的挑戰者澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）5日先接受藥物和酒精檢測，證明自身並無毒癮或酒癮，適合擔任國家領導人。