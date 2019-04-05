在小行星製造撞擊坑 日隼鳥2號完成作業

2019-04-05 18:33 中央社 東京5日綜合外電報導



日本探測機「隼鳥2號」今天再度挑戰世界創舉，宇宙航空研究開發機構（JAXA）宣布，已透過撞擊裝置在小行星「龍宮」成功完成撞擊，目前看來成功製造人造撞擊坑的可能性很高。

隼鳥2號2月22日成功登陸龍宮，JAXA團隊認為，小行星上的岩石保留著太陽系46億年前誕生時的痕跡，可說是「時空膠囊」。隼鳥2號接下來將在夏天前再度嘗試登陸，並在2020年底前返回地球。龍宮距離地球約3億4000萬公里。

日本放送協會（NHK）報導，為了調查龍宮內部，JAXA今天宣布，隼鳥2號的撞擊裝置成功發射金屬塊撞擊龍宮地表，已確認撞擊時造成的飛散物體；至於能否成功完成製造世界首次的人造撞擊坑（Crater）任務，JAXA樂觀認為可能性很高。

JAXA為避免隼鳥2號被飛散的石塊等物體撞擊，已讓隼鳥2號移動到安全位置，等待可能被撞擊的情況消失為止；另外，4月下旬預計讓隼鳥2號接近龍宮上空，確認龍宮地表狀況。

隼鳥2號在日本時間上午11時前，成功與製造人造撞擊坑的撞擊裝置分離；之後撞擊裝置自動爆炸，讓重達2公斤的金屬塊以秒速2公里高速撞擊龍宮地表。

雖然撞擊龍宮地表後會產生很多飛散的岩石，但隼鳥2號已做好事前迴避，JAXA表示，目前機體狀態與運行軌道一切正常。

日本朝日新聞報導，JAXA專案經理津田雄一表示，從與隼鳥2號分離的照相機上拍攝到的畫面，可判斷爆炸時及金屬塊撞擊後從龍宮地表飛散出物體的樣子。

隼鳥2號將花2週時間移動到距龍宮地表20公里高空，之後再下降到撞擊坑附近調查；如果屆時確認沒有任何著陸的阻礙，預計5月下旬以後將二度降落龍宮地表，並嘗試採樣。

隼鳥2號2014年12月順利從位於鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射升空，2018年6月抵達龍宮周邊。到返回地球的整個計畫，約需花費289億日圓（約新台幣80.4億元）。