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川普：美中有協議才有峰會 「第二階段美中俄商軍費」

2019-04-05 16:46世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

川普：未來四周有望達「里程碑式」協議，但有協議才有峰會。 路透社
川普：未來四周有望達「里程碑式」協議，但有協議才有峰會。 路透社
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川普總統4日下午在白宮會見出席美中貿易談判的中國國務院副總理劉鶴，並稱有望在未來四周內與中方達成「里程碑式」貿易協議，但早先媒體盛傳的川習「簽字峰會」，川普並未宣布，僅表示有協議才有峰會。

劉鶴一行3日起在華府與美方展開第九輪美中經貿高層級談判，會晤美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)、財政部長米努勤(Steven Mnuchin)等美方官員；經過兩天談判，劉鶴4日下午在白宮橢圓形辦公室與川普會面，兩人均稱談判「取得重大進展」。

川普告訴記者，有很大機會與中方達成協議，這不僅對美中兩國好，對世界也好，「我們從未和中國有過這樣龐大的協議，你到哪都看不到，這將是協議之最(granddaddy of them all)，也對美國更公平」。

川普說，美中雙方已解決了最困難的議題，但仍需釐清智財權盜竊、部分關稅及執行機制的問題，但目前達成一致的議題遠比未達成的多，這將是一項全面(comprehensive)、完整的協議。

川普未對關稅問題多做說明，只說美中關係現為最強勁、最高水平，許多好事正在發生；川普稱中方談判代表及習近平「很難纏」(tough)，但也提到在習近平給他的信中，中國禁止所有芬太尼物質，切斷這一致命藥物進入美國，他深表感謝，認為這是一大進步，且發生在貿易協議達成之間，將有很大影響。

儘管他未宣布與習近平舉行峰會的具體日期，但他表示協議如果達成，將是畫時代、歷史性的。「如果我們達成協議，就會有峰會。」川普說，可能還需四周搭建協議框架，另需兩周將明細轉成文件。

此次會晤劉鶴坐在川普右手邊，不像上次會晤時坐在川普對面；其他與會官員包括中國外交部副部長鄭澤光、中國駐美大使崔天凱、商務部副部長王受文；美方除了賴海哲、米努勤、商務部長羅斯等，白宮經濟高級顧問庫許納、代理幕僚長穆瓦尼、經濟顧問庫德洛等也在場。

賴海哲4日表示，雙方仍有主要議題待解決，白宮貿易顧問納瓦羅則引用中國的說法，指馬拉松的最後一哩路才是最長、最艱難的。

中國官方新華社報導，劉鶴在會晤中轉達了中國國家主席習近平對川普的問候，以及致川普的口信。他在轉述口信時說，經密集磋商，中美經貿協議文本關鍵問題取得新的實質進展，盼及早完成文本談判。

另據路透報導，川普總統在會晤劉鶴時，還感嘆美國、中國及俄羅斯砸大錢在核武等武器製造上，並就美中可能的貿易協議後續提出構想，點出第二階段協議涉及軍費和軍火製造議題。

川普說：「如大家所知，中國花很多錢在軍事上，我們也是，俄羅斯也一樣，我認為三個國家能一起停止這筆支出，然後投資在可能較具成效的事物上以邁向長期和平。」

他指出，美中俄是領導者，就該像領導者，或許在貿易談判完成後，可以就此議題展開協商。美中俄應當共同合作，減少武器生產，將預算用在對長遠和平更有成效之處。

川普問劉鶴是否考慮這個建議，劉鶴僅簡單表示「這是個好主意」。

美中代表團5日將繼續協商貿易協議，據川普政府官員透露，對終止智財權盜竊或強制技術轉讓等結構性議題，尚未敲定時程。

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