美中貿談進最後階段 如何執行協議卡關

2019-04-05 16:46 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合4日電



美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)表示，儘管美中貿易談判進入最後階段，目前仍有重大障礙，包括如何撤除對中國進口貨品的懲罰性關稅、如何保護美國智慧財產，以及如何執行協議條款等細節。

「華爾街日報」及財經新聞網站CNBC報導，賴海哲4日說，目前還有「重大議題未定，我們當然有進展，而且比一開始談的時候預期的進展更多」。

川普總統4日在白宮橢圓形辦公室接見中國代表團一行人時也說：「這是個宏大的歷史協議，如果談出來的話，我們會看看接下來如何發展。」

與2月22日美中雙方在白宮會談時的談話相比，川普4日的說法更保守。當時川普表示，希望3月能在佛州海湖莊園會見中國國家主席習近平，在川習會中敲定美中貿易協議。

一位知情的政府高級官員透露，美中雙方4日逐條討論協議內容，5日將繼續協商。

這位官員提到，美中雙方尚未商定美國是否可以把關稅用來當執行工具。川普過去曾經說過，即使兩國敲定貿易協議，聯邦政府已經對中國價值2500億元進口貨品加徵的關稅，仍可能繼續實施；中國則希望把取消這種關稅納入協議內容。

美中兩國並未在4日敲定川習會的時間與地點，但雙方可能本周繼續商討細節。