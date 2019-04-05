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影／死裡逃生！訓獸師擊退發狠公獅 身上留血爪印

2019-04-05 14:20聯合報 記者梁采蘩╱即時報導

一場闔家觀賞的馬戲團表演差點演變成命案現場，事件發生在烏克蘭盧干斯克（Lugansk），一頭公獅在表演中突然兇性大發撲咬眼前的訓獸師，所幸這名訓獸師極力反抗、奮勇逼退了獅子，不過他的肩膀手臂都留下了多道血爪印，令人怵目驚心。

《每日郵報》報導，32歲來自埃及的寇塔（Hamada Kouta）在俄羅斯馬戲團工作多年，享有不小的知名度。事發時他正拿著長棍指揮數頭獅子站上各自的表演台。「我呼喚其中一頭獅子，但第二頭從正前方攻擊我，」寇塔說：「我在舞台中央阻止牠，試圖讓牠冷靜，但牠不肯回到坐好的地方。」

影片顯示寇塔被撲上後，不慎往後跌倒，被獅子壓在地上，現場頓時響起一片驚恐叫聲，幸好幾秒後寇塔就掙脫，並持棍將現場所有表演的獅子都逼回籠子裡，他事後表示「感謝老天，獅子沒攻擊我頸部，不然牠可以立刻送我歸西」，但寇塔的腿、手臂與背後都有多處爪印與齒痕，其中一道深達4公分。

影片中寇塔表示，「當動物攻擊訓練員時，有99%是訓練員的錯，但牠們都是我的孩子，我知道任何事都可能發生」。他解釋，當時獅群焦躁不安，因為牠們剛到一個新地方就被逼著上台表演。在烏克蘭首都基輔，馬戲團巡迴表演已被當局禁止，但位於烏東地區的盧干斯克已自行獨立，不受中央管轄。

一場闔家觀賞的馬戲團表演差點演變成命案現場，事件發生在烏克蘭盧干斯克（Lugan...
一場闔家觀賞的馬戲團表演差點演變成命案現場，事件發生在烏克蘭盧干斯克（Lugansk），一頭公獅在表演中突然兇性大發撲咬眼前的訓獸師，所幸這名訓獸師極力反抗、奮勇逼退了獅子，不過肩膀手臂都留下了多道血爪印，令人怵目驚心。每日郵報/East2west News
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一場闔家觀賞的馬戲團表演差點演變成命案現場，事件發生在烏克蘭盧干斯克（Lugan...
一場闔家觀賞的馬戲團表演差點演變成命案現場，事件發生在烏克蘭盧干斯克（Lugansk），一頭公獅在表演中突然兇性大發撲咬眼前的訓獸師，所幸這名訓獸師極力反抗、奮勇逼退了獅子，不過肩膀手臂都留下了多道血爪印，令人怵目驚心。每日郵報/East2west News
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一場闔家觀賞的馬戲團表演差點演變成命案現場，事件發生在烏克蘭盧干斯克（Lugansk），一頭公獅在表演中突然兇性大發撲咬眼前的訓獸師，所幸這名訓獸師極力反抗、奮勇逼退了獅子，不過肩膀手臂都留下了多道血爪印，令人怵目驚心。每日郵報/East2west News
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