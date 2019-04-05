日本「改元」10連休 僅35%民眾開心

2019-04-05 13:49 世界日報 編譯中心╱綜合4日電



日本明仁天皇將於4月30日退位，5月1日皇太子即位，加上日本傳統上5月的「黃金周」，日本勞工將有史無前例的10天假期，但對日本人來說卻是憂喜參半的消息。

在以工作狂出名的日本，並非所有人都樂得開香檳慶祝。31歲的日本金融業者說：「老實說，我不知道怎麼用這突然冒出來的10天假期。假如你想趁機出遊，到處都會擠滿人，且旅費將會增加，我可能從頭到尾都會待在我父母家。」

「朝日新聞」的調查顯示，有45%的日本人對於長假「感到不開心」，僅35%的人表示他們「感到開心」。46歲的披薩店員工表示：「我沒辦法休假，因為我們會超級忙。」

其他必須在這段時間工作的人，對托兒有所怨言。一名不滿的父母推文表示：「對在服務業的父母來說，10天的假期讓人很頭痛，課後托育機構全都關了。」據調查，53％家庭主婦表示「感到不開心」。

日本人抓住難得的海外旅遊機會，東京和其他大城市預期將會空空盪盪的。

日本旅遊局發言人說：「連假那段時間的旅遊行程，在去年就賣光了」，並補充道，還有很多人排在候補名單上。