南韓朝鮮日報：北韓開始建造新型彈道飛彈潛艦

2019-04-05 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



南韓朝鮮日報報導，北韓在東部新浦的造船所，正式開始建造3000噸級新型潛艦。新型潛艦將可望搭載三、四枚彈道飛彈（SLBM）。

報導指出，一旦成功，北韓戰略攻撃能力將得到突破性的提升。

南韓國軍高階官員指出，已確認在新浦港運入大量打造新型潛艦所須的物件，同時也掌握到進行SLBM發射試驗所需的浮動船塢往外海移動。