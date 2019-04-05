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投錯胎！男子自覺像狗不像人 愛穿狗裝、用狗碗吃飯

2019-04-05 11:19聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

英國曼徹斯特一名37歲男子詹姆斯（Kaz James）平時擔任商店經理，但從小自覺像條狗，私人時間用狗碗吃飯、戴著狗面具，甚至訂製好幾件狗服裝，以狗的身分過生活。

英國鏡報報導，詹姆斯從6歲開始就覺得，比起人，自己更像是一條狗，因為這個奇怪想法，使他難以與他人發展人際關係。在朋友的鼓勵下，詹姆斯不再隱藏本性，他訂製一件價值2000英鎊的客製化皮草套裝，並擁有一套毛茸茸的橡膠服、面具和狗牽繩，為的就是能隨時扮成狗。

詹姆斯表示，「我從未感覺像人，而是一隻狗，我從未有真正的名字，我遇到像我這樣的其他人時，才覺得能做自己」。

詹姆斯說，17歲時，才在網路上找到和他一樣感受的人，和其他「小狗」接觸後，才開始慢慢接受自己。

詹姆斯是《如何訓練人類小狗》一書的作者，並在生活中的各方面體現「當一隻狗」。日常生活中，若看到其他小狗走在街上時，他會對牠們吠叫，不管路人是否投以奇怪眼光。

他表示，「這是一種自我表達的形式，我選擇穿什麼也取決於我正在做什麼，當人們走近我，並說這看起來很酷時，我感覺真的很棒」。

詹姆斯說，若需要出門社交時，他可以成為正常的人在餐廳內吃飯，他能與人類打交道，只不過不喜歡，也感到不舒服。經過漫長一天回到家後，詹姆斯只愛在家裡放鬆，用他的狗碗吃飯，但不吃狗食。

詹姆斯6歲開始就有「當狗」的想法。圖／翻攝自英國鏡報
詹姆斯6歲開始就有「當狗」的想法。圖／翻攝自英國鏡報
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