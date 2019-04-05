菅義偉下月初訪美溝通北韓問題 官房長官出訪極其罕見

2019-04-05 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本官房長官菅義偉將在5月9日至12日訪問美國，並預定與美國副總統潘斯會談。負責日本危機管理的官房長官出訪，十分罕見。

產經新聞報導，多名政府人士已經證實菅義偉的出訪計畫。菅義偉同時身兼遭北韓綁架人質問題擔當大臣，此行將為解決綁架問題，再次確認美日緊密合作，並針對北韓去核化為核心的美朝協議等，共同推敲對北韓政策。

菅義偉預計在當地時間5月9日抵達華盛頓，除了潘斯，目前也在規劃與代理國防部長夏納翰、前駐日大使甘迺迪會談。菅義偉9日還將前往華盛頓近郊的阿靈頓國家公墓向戰歿的軍人獻花；10日他將前往紐約聯合國總部，與綁架受害者家屬一同出席綁架問題座談會，呼籲國際協助解決綁架問題。

菅義偉上次出訪是2015年10月，因駐沖繩美軍海軍陸戰隊移駐關島而前往關島訪問。負責危機管理的官防長官出訪，是極其罕見的特例。

由於日本首相安倍晉三也將於26、27日訪問美國，與美國總統川普會談。產經分析，日本首相與官房長官相繼訪美，有意向外界展現美日為解決日人遭綁架問題牢固的合作關係。此外，川普二月在越南舉行的第二次美朝峰會中，兩度向北韓朝鮮勞動黨委員長金正恩提起綁架問題，菅義偉的訪美也有繼續推進，為實現日朝峰會醞釀氛圍之意。