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青瓦台：考慮派特使赴北韓

2019-04-04 23:15聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

南韓青瓦台國家安保室室長鄭義溶4日表示，南韓政府考慮派特使赴北韓，他在國會執行委員會上作出上述發言，但表示尚未與美國討論。

南韓總統文在寅將於10日啟程訪問美國，11日與美國總統川普舉行領袖峰會。鄭義溶說，雙方將討論朝鮮半島無核化議題。

青瓦台國家安保室室長鄭義溶向國會表示，政府考慮派特使赴北韓。（歐新社）
青瓦台國家安保室室長鄭義溶向國會表示，政府考慮派特使赴北韓。（歐新社）
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