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傳梵谷自盡用的手槍 將在巴黎拍賣

2019-04-04 23:08聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

法國Auction Art拍賣公司4日宣布，據信是印象派畫家梵谷用來結束生命的手槍，將於6月19日於巴黎拍賣。

這把7釐米勒福舍手槍，估計拍賣價可達6萬歐元（約台幣207萬元），拍賣公司形容為「藝術史上最有名的一把槍」。

梵谷生於荷蘭，1886至1888年曾住在法國，在南法的阿爾鄉間作畫。1890年7月27日，梵谷持槍朝自己的胸口開槍，送醫後2天不治。他的知名作品包括「向日葵」、「星夜」、「嘉舍醫師畫像」等。

Britain Van Gogh School children look at...
Britain Van Gogh School children look at 'Sunflowers' (1888) by Vincent van Gogh during the preview for the upcoming Van Gogh and Britain exhibition at Tate Britain, in London, Monday March 25, 2019. The Van Gogh and Britain exhibition takes a new look at the artist through his relationship with Britain, and how he was inspired by British art, literature and culture. (Victoria Jones/PA via AP)
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France Van Gogh Gun This photo provided ...
France Van Gogh Gun This photo provided by AuctionArt/Drouot on Wednesday April 3, 2019 shows the revolver it's believed was used by Dutch painter Vincent van Gogh to take his own life. Hailed by some as the art world's most famous weapon, Auction Art says it expects the gun to raise tens of thousands of euros. The auction will be held at the Drouot auction center June 19, 2019. The 7mm pocket revolver was discovered in the 1960s in fields in the northern French village of Auvers-sur-Oise, where Van Gogh is widely believed to have shot himself in the chest on July 27, 1890. (Stephane Briolant, AuctionArt/Drouot via AP)
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