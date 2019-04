傳梵谷自盡用的手槍 將在巴黎拍賣

2019-04-04 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



法國Auction Art拍賣公司4日宣布,據信是印象派畫家梵谷用來結束生命的手槍,將於6月19日於巴黎拍賣。

這把7釐米勒福舍手槍,估計拍賣價可達6萬歐元(約台幣207萬元),拍賣公司形容為「藝術史上最有名的一把槍」。