親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本公布新年號
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

衣航空難調查：機師依SOP不斷操作 卻徒勞無功

2019-04-05 00:21聯合報 國際中心／報導

衣索比亞航空三月十日發生的空難，現場一片狼藉。 （歐新社）
衣索比亞航空三月十日發生的空難，現場一片狼藉。 （歐新社）
分享

衣索比亞航空波音737 MAX 8客機上月墜毀，導致全機157人罹難。衣國交通部四日公布空難初步調查結果，指出事客機在空難發生前狀態良好，事發時機師已反覆遵從標準程序來處理問題，惟客機機頭仍持續向下，最終墜毀。當局表示，完整報告需一年完成，建議波音重新審查飛機控制程序。

衣國交通部表示，這次共有來自十八個不同地區的專家參與調查。

有美國媒體指稱，該客機攻角感應器在起飛時疑遭雀鳥或外來物件擊中受損，結果釀成空難。惟衣索比亞調查員在記者會上指，並未發現客機的感應器曾被外物擊中，而且客機沒有任何結構問題。交通部長莫格斯表示，調查小組已檢查駕駛艙的通話紀錄器、黑盒及飛機製造商提供的文件。

衣索比亞交通部長莫格斯四日舉行記者會，公布衣航空難首份官方報告。 （歐新社）
衣索比亞交通部長莫格斯四日舉行記者會，公布衣航空難首份官方報告。 （歐新社）
分享

莫格斯指出，根據國際航空事故處理慣例，初步報告並不會將責任歸咎於某一方，也不會對失事航班進行詳細分析，最終報告將在一年內發布。

她重申，在調查過程中，發現失事當天飛機性能良好，起飛時一切正常，但起飛後不久便出現了重複且不受控制的機頭向下問題。在此情況下，飛行員遵循所有標準操作程序，並多次根據波音公司的緊急情況應對程序試圖操控飛機，但最終宣告失敗。因此衣索比亞政府建議波音公司審查出事機型的控制程序，直到這一問題徹底解決，航空部門才會允許出事機型重新投入使用。

衣航失事飛機航班編號為ET302，三月十日出事前原定由衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴飛往肯亞首都奈洛比，但在起飛後不久就失去聯絡，之後證實墜毀。

當時機上載有一百四十九名乘客及八名機組人員，無人生還，乘客來自卅五個不同地方。去年十月印尼獅航空難，出事班機也是波音737 MAX 8。

波音衣索比亞空難
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

梵蒂岡談陸宗教自由 要美莫心急

2019-04-05 00:40

孿生兄弟射後不理 被判同列父親均須支付扶養費

2019-04-04 23:22

青瓦台：考慮派特使赴北韓

2019-04-04 23:15

傳梵谷自盡用的手槍 將在巴黎拍賣

2019-04-04 23:08

英媒：梅根生產後出院時 不會讓媒體拍照

2019-04-04 22:31

衣航空難首份報告出爐：機師遵守波音指示仍墜機

2019-04-04 16:52

今年第四次！美軍今出動B-52飛過東海接近沖繩

2019-04-04 13:59

影／巴西廣播電台遭歹徒闖入 節目現場直播持槍搶劫

2019-04-04 13:44

美國遊客烏干達遭綁架 4匪徒索50萬贖金

2019-04-04 13:34

濟州事件71年 南韓軍方首次道歉

2019-04-04 13:34

大馬「世紀大審」 納吉涉貪6.4億7罪開庭

2019-04-04 13:34

北約慶生 美副總統公開批兩德、土

2019-04-04 12:57

北約慶生氣氛僵 美國副總統批德國、土耳其

2019-04-04 12:12

影／沒頭路與過勞兩樣情 一窺南韓青壯年就業困境

2019-04-04 11:49

川普週四將見劉鶴 中美諮商定下到2025年兌現主要承諾

2019-04-04 10:37

庫德洛：中美磋商料再延長 中國首次承認竊取知識產權

2019-04-04 10:19

被控不當肢體接觸 拜登：將留意尊重個人空間

2019-04-04 09:46

梅根哈利IG帳號6小時破百萬追蹤 創世界紀錄

2019-04-04 09:19

東京地檢深夜再逮捕日產前董座高恩 保釋中再逮捕特例

2019-04-04 08:55

日媒：前日產汽車董事長戈恩再度遭到逮捕

2019-04-04 08:53

汶萊同志性愛處石刑 印尼、大馬將跟進？

2019-04-03 23:44

南韓濟州事件71年 軍方首次表示遺憾

2019-04-03 23:43

馬國世紀大審 前總理納吉7大罪開庭

2019-04-03 23:43

土耳其媒體：俄羅斯已交付S-400首批零件

2019-04-03 22:38

工黨黨魁照片被士兵當槍靶射 英軍方調查

2019-04-03 22:36

空氣品質報告：印度逾120萬人死於空污

2019-04-03 22:15

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

家有16個小孩 這位超級媽媽怎麼管家?

2019-04-04 14:09

「色老頭」入主白宮？8歲到88歲全不放過 連川普都笑了...

2019-04-04 11:00

闖美總統莊園被指中國女間諜 環時：真相令人哭笑不得

2019-04-04 13:04

首個沒有媽媽的母親節 小女孩寄卡到天堂竟獲回信：我愛妳

2019-04-04 21:38

今年第四次！美軍今出動B-52飛過東海接近沖繩

2019-04-04 13:59

美股不認大陸網紅？如涵控股上市暴跌逾30%

2019-04-04 12:09

衣航空難首份報告出爐：機師遵守波音指示仍墜機

2019-04-04 16:52

「怒髮衝冠」男嬰成網紅 廣告商機找上門

2019-04-04 14:27

吃得好很重要！飲食不健康壞處大於抽菸

2019-04-04 14:54

地球上另一個我？ 英國少女神似Lady Gaga 天后見到都愕然

2019-04-04 12:21

負面宣傳！女歌手Tesla黑屏求救 馬斯克推文回應被噓

2019-04-04 16:56

新抗衰老藥殺死「喪屍細胞」 聲稱延長30年壽命 最快兩年後推出

2019-04-04 12:30

庫德洛：中美磋商料再延長 中國首次承認竊取知識產權

2019-04-04 10:19

英提再延脫歐期限 歐盟打臉：就是412

2019-04-04 14:30

孿生兄弟射後不理 被判同列父親均須支付扶養費

2019-04-04 23:22

堅持24小時營業引爭議 日7-11社長更替

2019-04-04 13:25

庫德洛：竊美智慧財產、強制技術轉讓 中國認了

2019-04-04 14:27

巴基斯坦婦人拒絕跳舞 竟被丈夫剃光頭

2019-04-04 16:06

梅根哈利IG帳號6小時破百萬追蹤 創世界紀錄

2019-04-04 09:19

美調查違反制裁 MIT停止與華為和中興通訊合作

2019-04-04 16:36

驚！臉書兩家app開發商 用戶資料竟存公開資料庫

2019-04-04 08:47

川普週四將見劉鶴 中美諮商定下到2025年兌現主要承諾

2019-04-04 10:37

美中貿易談判似樂觀 美股收紅

2019-04-04 05:43

影／沒頭路與過勞兩樣情 一窺南韓青壯年就業困境

2019-04-04 11:49

北約慶生氣氛僵 美國副總統批德國、土耳其

2019-04-04 12:12

美要求中國2025年落實貿易協定 川習會或在第三國舉行

2019-04-04 11:20

在天龍國買不起房？萊坊：世界大城市都有相同危機

2019-04-04 22:37

柯賓會梅伊談化解脫歐僵局 提2次公投未達成協議

2019-04-04 04:13

美國男性到這年紀仍未辦登記兵役 會坐牢並永久失去聯邦福利

2019-04-04 13:54

戈恩再度被捕 妻子護照手機遭日檢方沒收

2019-04-04 22:50

5億筆用戶資料存雲端恐外洩 臉書緊急移除

2019-04-04 07:39

風力發電噪音致癌？ 參議員：川普發言有夠腦殘

2019-04-04 09:22

西班牙研究：大麻菸超髒 不但有大腸桿菌還有屎

2019-04-04 22:51

只贏1票！ 英下院要求延後脫歐

2019-04-04 12:58

英媒：梅根生產後出院時 不會讓媒體拍照

2019-04-04 22:31

被控不當肢體接觸 拜登：將留意尊重個人空間

2019-04-04 09:46

大麻店綠卡員工 申請入籍被拒 就為這原因…

2019-04-04 13:55

傳蘋果2021年自行生產5G晶片 擺脫英特爾延遲困擾

2019-04-04 14:27

影／巴西廣播電台遭歹徒闖入 節目現場直播持槍搶劫

2019-04-04 13:44

臉部辨識軟體也搞種族和性別歧視？

2019-04-04 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top