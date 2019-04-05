衣航空難調查：機師依SOP不斷操作 卻徒勞無功

2019-04-05 00:21 聯合報 國際中心／報導



衣索比亞航空三月十日發生的空難，現場一片狼藉。 （歐新社） 分享 facebook

衣索比亞航空波音737 MAX 8客機上月墜毀，導致全機157人罹難。衣國交通部四日公布空難初步調查結果，指出事客機在空難發生前狀態良好，事發時機師已反覆遵從標準程序來處理問題，惟客機機頭仍持續向下，最終墜毀。當局表示，完整報告需一年完成，建議波音重新審查飛機控制程序。

衣國交通部表示，這次共有來自十八個不同地區的專家參與調查。

有美國媒體指稱，該客機攻角感應器在起飛時疑遭雀鳥或外來物件擊中受損，結果釀成空難。惟衣索比亞調查員在記者會上指，並未發現客機的感應器曾被外物擊中，而且客機沒有任何結構問題。交通部長莫格斯表示，調查小組已檢查駕駛艙的通話紀錄器、黑盒及飛機製造商提供的文件。

衣索比亞交通部長莫格斯四日舉行記者會，公布衣航空難首份官方報告。 （歐新社） 分享 facebook

莫格斯指出，根據國際航空事故處理慣例，初步報告並不會將責任歸咎於某一方，也不會對失事航班進行詳細分析，最終報告將在一年內發布。

她重申，在調查過程中，發現失事當天飛機性能良好，起飛時一切正常，但起飛後不久便出現了重複且不受控制的機頭向下問題。在此情況下，飛行員遵循所有標準操作程序，並多次根據波音公司的緊急情況應對程序試圖操控飛機，但最終宣告失敗。因此衣索比亞政府建議波音公司審查出事機型的控制程序，直到這一問題徹底解決，航空部門才會允許出事機型重新投入使用。

衣航失事飛機航班編號為ET302，三月十日出事前原定由衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴飛往肯亞首都奈洛比，但在起飛後不久就失去聯絡，之後證實墜毀。

當時機上載有一百四十九名乘客及八名機組人員，無人生還，乘客來自卅五個不同地方。去年十月印尼獅航空難，出事班機也是波音737 MAX 8。