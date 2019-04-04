衣航空難首份報告出爐：機師遵守波音指示仍墜機

2019-04-04 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



衣索比亞交通部4日發表波音MAX 8客機3月10日空難的首份正式報告，指出機師當時反覆按照坡因要求的標準程序處理，仍無法阻止墜機，導致157人罹難。衣索比亞交通部長Dagmawit Moges在首都舉行記者會，呼籲波音公司檢視飛控電腦（the aircraft control system）是否有問題。