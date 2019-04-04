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衣航空難首份報告出爐：機師遵守波音指示仍墜機

2019-04-04 16:52聯合報 記者張佑生╱即時報導

衣索比亞交通部4日發表波音MAX 8客機3月10日空難的首份正式報告，指出機師當時反覆按照坡因要求的標準程序處理，仍無法阻止墜機，導致157人罹難。衣索比亞交通部長Dagmawit Moges在首都舉行記者會，呼籲波音公司檢視飛控電腦（the aircraft control system）是否有問題。

衣索比亞航空的波音MAX 8客機3月10日發生空難，157人罹難。法新社
衣索比亞航空的波音MAX 8客機3月10日發生空難，157人罹難。法新社
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