「令和」年號發表遲了11分鐘 原來是因為一通電話
日本政府1日發表新年號「令和」，原定記者會11時30分舉行，但實際召開卻是11時41分，晚了11分鐘的理由揭秘，原來是為了一通電話。
1日上午首相官邸網站、臉書同步轉播年號記者會，但到11時30分，台上仍空蕩蕩，讓網友大虧是「遲到」元年。
1日上午所有程序都如預期進行，臨時內閣會議在11時25分結束，其實是來的及在30分發表。到實際舉行記者會卻等待了16分鐘，對此，內閣高階官員只說明，還在等待手續完成。
時事通訊報導，遲了11分鐘是為了一通電話。因為顧慮極右保守派，年號公布前，日本政府先向日皇明仁、皇太子德仁進行報告。
內閣會議一結束，11時26分宮內廳長官山本信一郎辦公室電話隨即響起。來電者是內閣官房副長官杉田和博，杉田說明新年號為令和，「請向陛下及皇太子殿下報告」。山本隨即聯絡在東宮御所待命的次長西村泰彥，並拿著寫下新年號的紙條，31分離開辦公室，35分抵達日皇所在御所。
山本與西村分別向日皇明仁、皇太子德仁呈上寫下新年號的紙條，報告甄選結果。40分左右，兩人先後回覆杉田已經完成報告，官房長官隨後出來舉行記者會。
此外，一名內閣官員透露「延遲都是空拍造成的」，因為電視台空拍直播看到兩輛被認為載著新年號政令的公務車從首相官邸出發，並在35分駛入皇居。由於保守派極度重視新年號政令應先取得日皇明仁署名、押印才可對外發布，為了避免保守派反彈，安倍政府認為公務車進入御所前，絕不能先行發表。
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