「令和」年號發表遲了11分鐘 原來是因為一通電話

2019-04-04 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本政府1日發表新年號「令和」，原定記者會11時30分舉行，但實際召開卻是11時41分，晚了11分鐘的理由揭秘，原來是為了一通電話。

1日上午首相官邸網站、臉書同步轉播年號記者會，但到11時30分，台上仍空蕩蕩，讓網友大虧是「遲到」元年。

1日上午所有程序都如預期進行，臨時內閣會議在11時25分結束，其實是來的及在30分發表。到實際舉行記者會卻等待了16分鐘，對此，內閣高階官員只說明，還在等待手續完成。

時事通訊報導，遲了11分鐘是為了一通電話。因為顧慮極右保守派，年號公布前，日本政府先向日皇明仁、皇太子德仁進行報告。

內閣會議一結束，11時26分宮內廳長官山本信一郎辦公室電話隨即響起。來電者是內閣官房副長官杉田和博，杉田說明新年號為令和，「請向陛下及皇太子殿下報告」。山本隨即聯絡在東宮御所待命的次長西村泰彥，並拿著寫下新年號的紙條，31分離開辦公室，35分抵達日皇所在御所。

山本與西村分別向日皇明仁、皇太子德仁呈上寫下新年號的紙條，報告甄選結果。40分左右，兩人先後回覆杉田已經完成報告，官房長官隨後出來舉行記者會。