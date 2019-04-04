影／巴西廣播電台遭歹徒闖入 節目現場直播持槍搶劫

2019-04-04 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



巴西2日晚間發生歹徒持槍闖入正在錄現場節目的廣播電台錄音室，將主持人與來賓的智慧手機與財物搜刮一空。由於節目結合臉書直播，約30名聽眾因此線上收看整個洗劫過程。

這起搶案發生在座落於聖保羅富裕社區雅爾汀（Jardim, Sao Paulo）的網路廣播電台SOT。從直播畫面可以看到，正在進行訪談的主持人與來賓發覺錄音室門外有異狀，接著就見到一人舉起雙手向後退，並且傳來有人大喊「冷靜！」一名主持人則喊道「我們遇到搶劫了！」

一名拉起外套兜帽的男子隨後闖入，據報不在意錄音室正在直播中，動手搶走主持人與來賓放在桌上的智慧手機，同時威脅眾人保持安靜。接著，兩名同樣舉起雙手的女子戰戰兢兢地走進錄音室內，現場還不時傳出牆壁撞擊的聲音。

根據報導與直播畫面，電台總經理桑托斯（Alessandro Dos Santos）也遭搶匪脅迫進入錄音室，還差一點被上銬。另外一名歹徒則威脅眾人交出其他手機與全部隨身財物。當主持人與來賓陸續取下手表，另一名身處鏡頭外的人交出手鍊時，收看直播的聽眾見到一把手槍出現在眼前，並看到歹徒用這把槍威嚇受害者。