親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本公布新年號
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

外交部影片搞烏龍？ 駐華大使竟稱駐台大使

暌違1年復工錄「國光」 孫鵬哽咽「真的很辛苦」

影／巴西廣播電台遭歹徒闖入 節目現場直播持槍搶劫

2019-04-04 13:44聯合報 記者周辰陽╱即時報導

巴西2日晚間發生歹徒持槍闖入正在錄現場節目的廣播電台錄音室，將主持人與來賓的智慧手機與財物搜刮一空。由於節目結合臉書直播，約30名聽眾因此線上收看整個洗劫過程。

這起搶案發生在座落於聖保羅富裕社區雅爾汀（Jardim, Sao Paulo）的網路廣播電台SOT。從直播畫面可以看到，正在進行訪談的主持人與來賓發覺錄音室門外有異狀，接著就見到一人舉起雙手向後退，並且傳來有人大喊「冷靜！」一名主持人則喊道「我們遇到搶劫了！」

一名拉起外套兜帽的男子隨後闖入，據報不在意錄音室正在直播中，動手搶走主持人與來賓放在桌上的智慧手機，同時威脅眾人保持安靜。接著，兩名同樣舉起雙手的女子戰戰兢兢地走進錄音室內，現場還不時傳出牆壁撞擊的聲音。

根據報導與直播畫面，電台總經理桑托斯（Alessandro Dos Santos）也遭搶匪脅迫進入錄音室，還差一點被上銬。另外一名歹徒則威脅眾人交出其他手機與全部隨身財物。當主持人與來賓陸續取下手表，另一名身處鏡頭外的人交出手鍊時，收看直播的聽眾見到一把手槍出現在眼前，並看到歹徒用這把槍威嚇受害者。

搶匪把財物搜刮一空後，先站在門口，接著離開，卻又很快回到錄音室，詢問現金的放置地點，畫面最後就收在桑托斯走向搶匪。電台的一名高層表示，搶匪偽裝成美食外送人員。聽眾一從直播看到搶劫，就立刻報警，但搶匪在警方趕到前就已經逃之夭夭。據報整個搶劫過程前後歷時5分鐘，用於臉書直播的手機意外沒被拿走，相關影像已被警方列為證物。

巴西聖保羅的SOT網路廣播電台2日晚間遭持槍歹徒闖入，當時正在錄現場節目的主持人...
巴西聖保羅的SOT網路廣播電台2日晚間遭持槍歹徒闖入，當時正在錄現場節目的主持人與來賓身上手機與財物都被搶走。由於SOT電台的節目結合直播，約30名聽眾因此線上收看整個洗劫過程。美聯
分享

搶劫巴西
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

影／沒頭路與過勞兩樣情 一窺南韓青壯年就業困境

2019-04-04 11:49

美國遊客烏干達遭綁架 4匪徒索50萬贖金

2019-04-04 13:34

濟州事件71年 南韓軍方首次道歉

2019-04-04 13:34

大馬「世紀大審」 納吉涉貪6.4億7罪開庭

2019-04-04 13:34

北約慶生氣氛僵 美國副總統批德國、土耳其

2019-04-04 12:12

川普週四將見劉鶴 中美諮商定下到2025年兌現主要承諾

2019-04-04 10:37

庫德洛：中美磋商料再延長 中國首次承認竊取知識產權

2019-04-04 10:19

被控不當肢體接觸 拜登：將留意尊重個人空間

2019-04-04 09:46

梅根哈利IG帳號6小時破百萬追蹤 創世界紀錄

2019-04-04 09:19

東京地檢深夜再逮捕日產前董座高恩 保釋中再逮捕特例

2019-04-04 08:55

日媒：前日產汽車董事長戈恩再度遭到逮捕

2019-04-04 08:53

汶萊同志性愛處石刑 印尼、大馬將跟進？

2019-04-03 23:44

南韓濟州事件71年 軍方首次表示遺憾

2019-04-03 23:43

馬國世紀大審 前總理納吉7大罪開庭

2019-04-03 23:43

土耳其媒體：俄羅斯已交付S-400首批零件

2019-04-03 22:38

工黨黨魁照片被士兵當槍靶射 英軍方調查

2019-04-03 22:36

空氣品質報告：印度逾120萬人死於空污

2019-04-03 22:15

馬國前總理納吉庭審 女兒感性發文「千萬人為你禱告」

2019-04-03 22:02

空汙縮短平均餘命 報告：南亞孩童受害最深

2019-04-03 21:05

巴拿馬文件助全球22國 追回逾12億美元

2019-04-03 20:19

波羅的海與巴爾幹分不清 南韓外交部又出包

2019-04-03 19:57

土耳其向俄買武器 美國考慮把土國踢出F-35專案

2019-04-03 19:33

納吉7項指控今開庭 大馬媒體稱世紀審訊

2019-04-03 18:57

石刑處決同性戀與通姦者 汶萊新法上路

2019-04-03 18:56

中國駐日大使程永華5月卸任 在任9年史上最長

2019-04-03 17:40

不滿印度擊毀衛星 NASA批：會加速軍備競賽

2019-04-03 17:05

希臘總理首訪北馬其頓 解28年國名紛爭

2019-04-03 16:32

台灣關係法40年不變？變的是美台關係

2019-04-03 16:00

馬來西亞39億元成交超級豪華遊艇 竟是弊案資產

2019-04-03 15:13

對抗川普「美國優先」 法德成立多邊主義聯盟

2019-04-03 15:11

土國執政黨受挫 喊驗票情勢將動盪

2019-04-03 15:07

不敵群眾示威壓力 阿爾及利亞總統下台

2019-04-03 14:22

印度炸衛星400碎片危及太空站 NASA轟：很糟糕

2019-04-03 14:10

驚！衣航墜機前 曾關閉波音737MAX防失速系統

2019-04-03 12:50

涉及數十億美元金融醜聞 馬來西亞前首相將受審

2019-04-03 12:34

一拍泯恩仇！一張自拍照終結歐洲最久爭議

2019-04-03 11:39

影／巨大水龍捲襲擊馬來西亞檳城 50棟建築受損

2019-04-03 11:09

高喊秩序訓斥議員 脫歐焦點英國議長貝爾考

2019-04-03 11:06

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27
看更多

熱門文章

日皇退位史無前例10天長假 日本人：假太多怎麼放？

2019-04-03 17:21

脫歐變脫衣！英國會議員臉超震驚 想看又不敢看

2019-04-03 15:09

影／排隊超整齊！日本計程車這一幕讓外國人驚訝

2019-04-03 14:38

美官員：伊朗原油3豁免國已停止進口 未說是否包括台灣

2019-04-03 15:34

權力遊戲vs.復仇者聯盟 4月眼球大戰誰會贏？

2019-04-03 23:37

特斯拉在德國的銷售直逼保時捷 全賴Model 3銷售大增

2019-04-03 23:25

「色老頭」入主白宮？8歲到88歲全不放過 連川普都笑了...

2019-04-04 11:00

土耳其向俄買武器 美國考慮把土國踢出F-35專案

2019-04-03 19:33

日本迎向「令和」 陳弱水：沒有政治色彩的年號

2019-04-03 22:22

馬來西亞39億元成交超級豪華遊艇 竟是弊案資產

2019-04-03 15:13

歐盟：脫歐協議若不過關 不再同意延後期限

2019-04-04 01:06

倫敦金騙案損失5.8億 收藏家葛師科1.9億賣18件藏品

2019-04-03 19:12

解開天皇祕密 為華人讀者爬梳日本文化羈絆

2019-04-03 17:35

日經：日本顯示器準備接受宸鴻等台陸企業金援注資

2019-04-03 19:14

美醫療帳單天價遭兩黨罕見聯手遏制 醫界批干涉收費

2019-04-03 16:24

不滿印度擊毀衛星 NASA批：會加速軍備競賽

2019-04-03 17:05

奈良母鹿死亡 胃內竟有3.2公斤塑膠袋

2019-04-03 19:49

2千年聖經記載 國王僕人印璽出土

2019-04-03 17:03

川普若關美墨邊境將掀4大衝擊 影響遠甚對陸貨課稅

2019-04-03 17:20

庫德洛：中美磋商料再延長 中國首次承認竊取知識產權

2019-04-04 10:19

三星前景亮眼？ 路透評論：飄來兩大烏雲

2019-04-03 18:45

比特幣飆風再起 專家：直接跳過別理

2019-04-03 18:50

結婚45分鐘後小孩呱呱墜地 見證人：難忘的經驗

2019-04-03 14:20

歐美大銀行 11年裁員逾80萬人

2019-04-04 02:45

員工愈幸福公司報酬率愈高 科技業最顯著

2019-04-03 21:28

梅根哈利IG帳號6小時破百萬追蹤 創世界紀錄

2019-04-04 09:19

汶萊同志性愛處石刑 印尼、大馬將跟進？

2019-04-03 23:44

四分之一美國人看牙沒保險 這種廉價「折扣計畫」是選項

2019-04-03 16:22

對抗川普「美國優先」 法德成立多邊主義聯盟

2019-04-03 15:11

豐田油電車專利 免費開放

2019-04-04 02:45

英國脫歐仍陷僵局 梅伊剩3條路可走

2019-04-03 14:48

看病真貴！四分之一美國人沒錢就醫 二分之一怕重病破產

2019-04-03 16:14

美服務業景氣意外滑落至19個月低點 道瓊開高震盪

2019-04-03 22:49

驚！臉書兩家app開發商 用戶資料竟存公開資料庫

2019-04-04 08:47

誰說服了總統？廢除歐記健保難關重重 川普改口暫緩

2019-04-03 21:45

30多年殺3千隻貓引爭議 美農業部宣布終止實驗

2019-04-03 16:08

中美貿易磋商 最後一輪？

2019-04-04 00:23

泰王加冕典禮在即 今年潑水節規模縮水

2019-04-03 23:51

土耳其媒體：俄羅斯已交付S-400首批零件

2019-04-03 22:38

新抗衰老藥殺死「喪屍細胞」 聲稱延長30年壽命 最快兩年後推出

2019-04-04 12:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top