大馬「世紀大審」 納吉涉貪6.4億7罪開庭

2019-04-04 13:34 世界日報 綜合3日電



馬國世紀大審 前總理7大罪開庭 分享 facebook

2009年4月3日，納吉就任馬來西亞總理，登上人生最高峰；十年後的同一天，他登上法院被告席，被大馬媒體稱為「世紀審訊」。納吉因「一馬案」在去年大選丟掉執政權，下台後已有42項指控，3日面臨首波貪腐及洗錢等七項罪名起訴，他被控將一馬公司的26億令吉（約6.4億美元）資金轉入私人戶頭，但他否認。

65歲的納吉3日下午近2時穿著深藍色西裝抵達法院，氣定神閒且面帶微笑，一小群支持者在法院外手持標語為他打氣，高喊「納吉萬歲」。納吉女兒雅娜在網上發文對父親喊話：「千千萬萬人會為你禱告。」

馬國世紀大審 前總理7大罪開庭 路透社 分享 facebook

下午5時35分，納吉結束庭審步出法院，面帶笑容離開。下次庭審定於15日舉行。納吉晚間7時在臉書貼文表示：「感謝上蒼，我相信公正的法院可證明我無罪。我們就奮鬥到底。」

這是納吉在一馬案中面臨的首樁官司，原訂今年2月開庭，但他的辯護律師團不斷以各種「程序瑕疵」理由申請延後，直到上周法官裁定即刻開庭。律師團3日再出招，在開庭前再度提出多項動議，企圖拖延庭審，遭法官駁回。

去年5月馬來西亞舉行大選，對政府貪腐忍無可忍的民怨爆發，執政超過60年的國民陣線敗選，納吉被提拔他的馬哈迪擊敗，辭去國陣主席。

同月17日深夜，大馬警方突擊搜索納吉住家，查扣近300個名牌包，以及72只裝有令吉及外幣現鈔、金飾、名表及名牌包的行李箱，證物中包括許多愛馬仕和香奈兒手提包，動用五輛卡車才載得完；各國現鈔合計價值近4000萬令吉（約980萬美元），警方借來點鈔機，仍花了七小時才清點完。

檢方一共對納吉提出42項犯罪行為，納吉妻子羅絲瑪亦遭控罪，她抗辯無罪，庭審日期未定。

檢察總長湯馬斯在開庭陳述中指出，納吉在位九年餘，「擁有近乎獨裁的權力。但是他不能凌駕於法律之上。希望他的起訴以及本案，能作為今後政府領導人的借鏡。」馬哈迪則誓言要為國家追回這些錢，且將涉案者全數繩之以法。

弊案資產 豪華遊艇1.26億成交

另外，馬來西亞將以1億2600萬美元出售一艘超級遊艇給賭場業者雲頂馬來西亞有限公司，據了解，該艘遊艇是國家基金一馬公司（1MDB）盜用基金所購得；這是吉隆坡在本案的第一筆巨額資產出售案，以填補基金損失的數十億美元。