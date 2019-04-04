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北約慶生 美副總統公開批兩德、土

2019-04-04 12:57聯合晚報 記者張聲肇、編譯范振光／綜合報導

北約組織今年70歲，秘書長史托騰柏格（前）3日在美國國會演說。 歐新社
北約組織今年70歲，秘書長史托騰柏格（前）3日在美國國會演說。 歐新社
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北約組織（NATO）成員國外長集會慶祝成立70周年之際，美國副總統潘斯3日公開批評德國和土耳其，氣氛不是那麼愉快。

潘斯在一個關於北約周年的智庫論壇演說時表示，德國應該做更多，「歐洲最大經濟體繼續忽視俄羅斯侵略的威脅並輕忽本身防衛與我們的共同防衛，令人無法接受」。

德國上個月宣布，國防支出2023年占GDP比率會降到1.25%。

潘斯3日並警告，如果土耳其不顧國際反對，採購俄羅斯防空系統，可能失去NATO資格，且被踢出F-35戰機計畫。但土耳其外長表示，購買俄製S-400飛彈已成定局。

北約秘書長史托騰柏格3日首度在美國國會演說時指出，川普要北約國家提高國防支出的聲音確實有效，「各盟邦必須花更多錢在國防上，川普總統的話產生了衝擊」。

但史托騰柏格也不諱言，這個70年前成立來對抗當時蘇聯的橫跨大西洋的共同防衛組織，現在被質疑這夥伴關係到底有多強，「沒錯，我們之間，是有歧異」。

他和國務卿龐培歐4日共同主持北約外長會議，慶祝北大西洋條約簽訂70周年。2014年俄國併吞克里米亞後，北約承諾2024年之前，把比率升到GDP的2%。美國的國防預算約等於GDP的3.4%。

北約潘斯土耳其
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