影／沒頭路與過勞兩樣情 一窺南韓青壯年就業困境

2019-04-04 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



南韓總統文在寅日前與來自80個社運及市民團體的100名代表進行懇談，席間有青年代表向文在寅痛陳失業問題嚴重，卻不見政府解決，講到激動處還潸然淚下。但另一方面外媒報導也指出，南韓大財閥員工覺得工作讓他們生不如死，越來越多人寧願辭職轉當YouTuber；找不到工作與工作過勞之間，呈現出南韓青壯年不同的就業困境。

根據《中央日報》報導，這位青年邊哭邊向文在寅陳情，表示儘管政權輪替，青年政策卻沒有變化，政府機關的準備不夠、應對也不足，青年團體完全不知道相關政策的進展，請文在寅總統能夠多考慮這一點。

文在寅上任兩年來，政府投入資源卻仍無法改善年輕人失業問題，2月的15歲至29歲青年失業率高達9.5%。3月中一份民調顯示，文在寅在20幾歲受訪者的支持率為45%， 比一年前的70%左右大幅滑落超過兩成。

南韓政府對此推出青年促進就業補助，從3月底開始接受申請。準備每月發放50萬韓元（440美元）給符合資格的8萬名失業青年，最長可領六個月，方便他們尋找工作時，財務負擔不會太過嚴重。

但另一方面，雖然有人順利擠進窄門進入大財閥工作，卻被嚴苛的過勞環境搞到燃燒殆盡，毅然決然決定辭去他人豔羨不已的高薪白領工作，也有人乾脆從城市搬往鄉下。據統計，南韓改當農夫的人口在2013-2017年成長了24%，有1.2萬人。

32歲的尹暢玄（Yoon Chang-hyun，音譯）曾是傳統大學畢業生羡慕的三星電子研究員，月薪是高於全國職場菜鳥平均3倍的6500萬韓元（約5.8萬美元）高薪，還有最高等級的健康保險與各式其他福利。但他表示值夜班的工作把他的精力和夢想都燃燒殆盡，還透露沒有幾個公司前輩開心工作，加上升遷機會有限與高攀不起的房價，讓他決定乾脆去當YouTuber，為此還一度被父母懷疑精神不正常。

《路透》報導，南韓國民工作滿意度是OECD國家最低的55%，千禧世代現在興起抛棄穩定白領工作的浪潮，今年1月南韓主要社群網站調查的新年新希望，前十大就包括「辭職」。三星電子離職員工張洙漢（譯音）2016年開辦「辭職學校」，教人如何辭職，課程包括如何運用YouTube、如何管理自我認同危機等等。現在累計的學員數超過7,000人。