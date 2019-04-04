東京地檢深夜再逮捕日產前董座高恩 保釋中再逮捕特例

2019-04-04 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



東京地檢特搜部今日天未亮再度逮捕了日產汽車公司前董事長高恩，逮捕理由是其涉嫌違規挪用日產支付給中東國家阿曼銷售代理店的資金，造成日產總計約5.63億日圓的損失，涉嫌違反公司法特別瀆職罪。

這是東京檢方第四次逮捕高恩，並創下將保釋者再逮捕的罕見例子。高恩3日剛在推特發表訂於11日舉行為自己辯明的記者會。

NHK報導，據東京地檢說法，高恩自2015年至去年之間，涉嫌透過熟人在阿曼經營的銷售代理商，將部分日產支付款項放入自己口袋，私人使用。造成日產超過5.6億日圓的損失。

在阿曼的代理商支出的金額其中一部分，透過代理商印度籍主管個人銀行帳戶，匯款到黎巴嫩一間製紙公司，部分被高恩用於購買私人遊艇，部分則流入高恩兒子在美國經營的投信公司。

東京地檢以高恩涉嫌少報薪酬違反金融商品交易法、挪用日產資金違反特別瀆職罪等罪嫌，去年底將他逮捕，共拘留108日，直到上月6日才獲得保釋。這是東京地檢第4次將其逮捕，對於一度獲得保釋的人再度逮捕，十分罕見。

由於3日晚間已傳出檢方擬再逮捕高恩。高恩辯護律師弘中惇一郎在3日晚間受訪時表示，法院已認定高恩不存在逃亡淹滅證據的風險，同意其保釋，讓人質疑再次將他逮捕的正當性與合理性，濫權逮捕已經是「人質司法」問題。

「人質司法」是法界形容日本司法的實際存在的現象。在日本，嫌疑人否認犯行的情況下，有遭長期拘留難以獲得保釋的傾向，透過長時間拘留，讓嫌犯順從檢、警之意取得口供，被批評入人於罪，造成冤案。