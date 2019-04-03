土耳其向俄買武器 美國考慮把土國踢出F-35專案

2019-04-03 19:33 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



日、韓等世界各國都積極搶購美國F-35隱形戰鬥機。 台灣醒報（擷自Wikipedia） 分享 facebook

「美國不可能接受土耳其向俄羅斯購買武器，否則將會把土國踢出F-35製造專案！」五角大廈代理發言人桑默思表示，強烈反對土耳其「雙邊作業」，他強調，若土耳其同時與美、俄有軍備往來，易增加美國軍事機密洩漏的風險。

F-35型戰鬥機具有極高匿蹤力，其作戰範圍可達半徑1000公里，並具有類超音速的巡航能力，主要可應用於密接支援、轟炸、防空截擊等作戰任務，其中A型可採用傳統跑道起降，B型則用於短距離起飛及垂直起降，而C型則可作為航空母艦的艦載機。

外媒指出，日前包括日本、韓國及英國等世界強權都已向美國認購F-35戰鬥機，身為製造參與國之一的土耳其，當局卻不願意被背棄與俄國的軍購協議，讓華府當局決議停止運送部分零組件，但有專家認為，這樣只會將土耳其推向俄方，而後者也亟需土方參與軍備製造。

美國對土耳其態度樂觀

美國代理國防部長沙納漢說。「我期待美、土之間的軍購問題將解決，而就『正確的』防禦軍備而言，土國將擁有愛國者飛彈及F-35戰鬥機。」

據美國《國會山報》3日報導，美方多年來極力說服土耳其停止對俄國S-400的軍購計畫，避免土國「雙邊作業」使自家F-35閃電戰鬥機的機密被竊取。

但有土耳其國防專家認為， 土、俄的S-400飛彈軍購案只是美土關係的冰山一角。美國期待的並不只是認購愛國者飛彈及F-35，即使最後當局放棄與俄羅斯的軍購協議，美方仍然會要求土耳其在國防及外交事務上持續讓步，因為他們想在這片土地插旗。

日、韓等國搶購

據《國防新聞》指出，南韓與美國購買的F-35A隱形戰機已於上月底抵達，而之後預計每月都將有2架戰機抵韓。日本空軍自衛隊也在3月底成立F-35戰機專屬的戰鬥中隊，並成為日本首支「可作戰」的F-35中隊。也有日媒報導，目前中國正被美製的F-35呈現「半包圍」狀態，而美國在日、韓等國都設有空軍基地，必要時也可部署F-35戰機。

台灣考慮購買F-35

有關近日中國殲11戰機在台海越線挑釁，我國F-16戰機及時升空嚇阻，如能購買新型F-35則具有類超音速的巡航能力。因此就有美國軍事專家建議，應考慮將F-35賣給台灣，因其可以垂直升降及空中懸停，萬一中國摧毀機場跑道，可利用F-35即時反制，且中國已著手第6代戰機研發，雖然F-35屬第5代戰機，但稍微改裝後仍可與共軍對抗。

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