不滿印度擊毀衛星 NASA批：會加速軍備競賽

2019-04-03 17:05 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



印度空軍發射反衛星導彈，NASA對此感到不滿，認為印度增加太空任務風險，並加速各國軍武競賽。 台灣醒報（擷自印度空軍推特帳號） 分享 facebook

「印度的行為根本在破壞太空秩序！」，美國太空總署（NASA）主席布里斯托3日批評印度發射飛彈擊毀廢棄衛星的行為將增加太空任務風險，加強各國軍武競賽，且無助於人類探索太空，發展太空科技。由於衛星對各國通訊非常重要，而且長程飛彈也需要靠衛星定位，印度欲透過發射反衛星飛彈炫耀國威之餘，恐致地區緊張升溫。

太空任務更危險

根據《CNET》報導，NASA主席布里斯托預估這次試射會產生400個太空垃圾，並批評這種行為對於日後人類太空任務及太空旅行、通勤毫無益處，讓之後的太空任務更危險，太空垃圾也讓國際太空站陷入更高的毀損風險。

印度是繼美國、俄羅斯、中國後第4個擁有反衛星導彈能力的國家。3月27日，印度總理莫迪誇耀他們發射地對空飛彈將300公里高的廢棄衛星打下，認為印度的軍事科技非常進步，印度也跟中美等大國並列。

雖然印度官方宣稱這次試射不會產生太多太空垃圾，但布里斯托表示，NASA經評估後發現，這次行動會讓NASA的國際太空站在10天內被太空垃圾擊中的機率增加44%，「印度的行為讓人難以接受。」

印度試射讓國際緊張

根據《CNN》報導，近年來已有許多意外造成大量太空碎屑環繞地球。中國於2007年發射飛彈時，造成了由3000個被擊破的碎片組成的巨大太空垃圾雲，而2009年美國與俄羅斯通訊衛星互撞，也產生了許多太空碎屑，無論蓄意與否，更多的太空碎屑都會讓太空任務有更多的風險。

另外，《CNET》報導也提到，由於反衛星導彈可以破壞國家通訊衛星，也可以讓其他國家的軍事衛星無法定位，阻止需要衛星定位的長程飛彈發射，《CNET》分析，印度試射導彈會讓各國陷入太空武器競賽，讓區域緊張情勢升高。

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