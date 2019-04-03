親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本公布新年號
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

誣指馬英九收頂新2億政治獻金 周玉蔻確定要賠180萬

AIT新館5月6日啟用 首度證實有陸戰隊進駐

不滿印度擊毀衛星 NASA批：會加速軍備競賽

2019-04-03 17:05台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

印度空軍發射反衛星導彈，NASA對此感到不滿，認為印度增加太空任務風險，並加速各...
印度空軍發射反衛星導彈，NASA對此感到不滿，認為印度增加太空任務風險，並加速各國軍武競賽。 台灣醒報（擷自印度空軍推特帳號）
分享

印度的行為根本在破壞太空秩序！」，美國太空總署（NASA）主席布里斯托3日批評印度發射飛彈擊毀廢棄衛星的行為將增加太空任務風險，加強各國軍武競賽，且無助於人類探索太空，發展太空科技。由於衛星對各國通訊非常重要，而且長程飛彈也需要靠衛星定位，印度欲透過發射反衛星飛彈炫耀國威之餘，恐致地區緊張升溫。

太空任務更危險

根據《CNET》報導，NASA主席布里斯托預估這次試射會產生400個太空垃圾，並批評這種行為對於日後人類太空任務及太空旅行、通勤毫無益處，讓之後的太空任務更危險，太空垃圾也讓國際太空站陷入更高的毀損風險。

印度是繼美國、俄羅斯、中國後第4個擁有反衛星導彈能力的國家。3月27日，印度總理莫迪誇耀他們發射地對空飛彈將300公里高的廢棄衛星打下，認為印度的軍事科技非常進步，印度也跟中美等大國並列。

雖然印度官方宣稱這次試射不會產生太多太空垃圾，但布里斯托表示，NASA經評估後發現，這次行動會讓NASA的國際太空站在10天內被太空垃圾擊中的機率增加44%，「印度的行為讓人難以接受。」

印度試射讓國際緊張

根據《CNN》報導，近年來已有許多意外造成大量太空碎屑環繞地球。中國於2007年發射飛彈時，造成了由3000個被擊破的碎片組成的巨大太空垃圾雲，而2009年美國與俄羅斯通訊衛星互撞，也產生了許多太空碎屑，無論蓄意與否，更多的太空碎屑都會讓太空任務有更多的風險。

另外，《CNET》報導也提到，由於反衛星導彈可以破壞國家通訊衛星，也可以讓其他國家的軍事衛星無法定位，阻止需要衛星定位的長程飛彈發射，《CNET》分析，印度試射導彈會讓各國陷入太空武器競賽，讓區域緊張情勢升高。

【更多精采內容，詳見

太空印度飛彈
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

馬來西亞39億元成交超級豪華遊艇 竟是弊案資產

2019-04-03 15:13

對抗川普「美國優先」 法德成立多邊主義聯盟

2019-04-03 15:11

中國駐日大使程永華5月卸任 在任9年史上最長

2019-04-03 17:40

希臘總理首訪北馬其頓 解28年國名紛爭

2019-04-03 16:32

台灣關係法40年不變？變的是美台關係

2019-04-03 16:00

土國執政黨受挫 喊驗票情勢將動盪

2019-04-03 15:07

不敵群眾示威壓力 阿爾及利亞總統下台

2019-04-03 14:22

印度炸衛星400碎片危及太空站 NASA轟：很糟糕

2019-04-03 14:10

驚！衣航墜機前 曾關閉波音737MAX防失速系統

2019-04-03 12:50

涉及數十億美元金融醜聞 馬來西亞前首相將受審

2019-04-03 12:34

一拍泯恩仇！一張自拍照終結歐洲最久爭議

2019-04-03 11:39

影／巨大水龍捲襲擊馬來西亞檳城 50棟建築受損

2019-04-03 11:09

高喊秩序訓斥議員 脫歐焦點英國議長貝爾考

2019-04-03 11:06

總統請辭！阿爾及利亞追求民主轉型 獲法國支持

2019-04-03 09:05

美日貿易談判 4月15日在華府啟動

2019-04-03 07:18

結束內戰有功但經濟停滯招怨 阿爾及利亞總統下台

2019-04-03 05:46

印度飛彈摧毀衛星 美：碎片危及太空站

2019-04-03 00:32

日本機場 首度檢出非洲豬瘟

2019-04-03 00:32

教宗警告年輕人 網路假新聞煽動偏見仇恨

2019-04-02 23:40

教宗訪非洲 讚揚摩洛哥宗教包容

2019-04-02 19:31

卡舒吉兒女遭封口 新聞自由蒙塵

2019-04-02 18:35

中國旅客偷渡香腸 日本邊境首次發現非洲豬瘟病毒

2019-04-02 16:18

台灣男子吞毒暴斃日本飯店 日警追查另2名男子

2019-04-02 15:52

土不願放棄俄飛彈防禦系統 美停止交付F-35設備

2019-04-02 14:10

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

日本定居大放送！若你是這14種人 就能永久居留

2019-04-03 10:00

更新／攜2本中國護照並帶惡意軟體 上海女子闖海湖莊園被捕

2019-04-03 06:47

羨慕！全機只有他一名乘客 爽享5空服員服務

2019-04-03 09:05

日本新年號「令和」 日媒扯上台灣珍奶

2019-04-03 00:34

驚！衣航墜機前 曾關閉波音737MAX防失速系統

2019-04-03 12:50

先知？日本新年號早已在大陸被註冊為商標

2019-04-02 22:49

「令和」商標2017年已在陸被註冊 律師：應是偶然

2019-04-02 19:59

梅伊大轉彎！將與工黨協商「軟脫歐」 歐盟審慎歡迎

2019-04-03 11:20

影／川普稱習近平「國王」再轟中國貿易打壓

2019-04-03 12:39

超狂！50輛重機大陣容現身 護送被罷凌孩子上學

2019-04-03 10:57

美官員：伊朗原油3豁免國已停止進口 未說是否包括台灣

2019-04-03 15:34

影／馬來西亞檳城出現水龍捲 破壞至少50間房屋

2019-04-02 20:38

脫歐變脫衣！英國會議員臉超震驚 想看又不敢看

2019-04-03 15:09

法總統馬克宏：歐盟不能成為英國脫歐危機的人質

2019-04-02 23:29

一拍泯恩仇！一張自拍照終結歐洲最久爭議

2019-04-03 11:39

比特幣逆勢飆漲20% 神祕大單受矚目

2019-04-03 08:44

WSJ：川普對鮑爾抱怨「我想我被你套牢了」

2019-04-03 06:45

「不可能華堡」欲達成「可能任務」 漢堡王試賣中

2019-04-02 23:49

英國脫歐仍是僵局 企業早已先走一步

2019-04-02 22:31

老師也是人 上萬俄師IG發泳裝照聲援遭逼退女師

2019-04-02 18:22

日本奈良公園一頭鹿虛弱死 胃中糾結3.2公斤塑膠袋

2019-04-03 12:41

美媒：美國高教國際化難逃膚淺 盛況不再

2019-04-03 10:17

英國會再度否決所有脫歐選項 梅伊剩3條路

2019-04-03 00:32

清邁PM2.5狂飆空汙亞洲最糟 泰總理限7天解決

2019-04-02 23:37

史上第1人！ 非裔女同志 當選芝加哥市長

2019-04-03 10:26

影／排隊超整齊！日本計程車這一幕讓外國人驚訝

2019-04-03 14:38

新年號令和涵義有爭議 日政府定調為美好和諧

2019-04-02 22:27

拒絕大陸高鐵 馬來西亞或大量買中共「梟龍」戰機

2019-04-03 12:33

不只台北東區沒落 美國購物中心空置率飆上八年高峰

2019-04-02 18:07

減產效應 國際油價衝四個月高點

2019-04-03 03:14

道瓊終止三連漲 必需消費品類股下跌、科技股上揚

2019-04-03 07:07

日本落選年號曝光 80%來自中國

2019-04-03 00:32

美衛生總署警告：兒童神秘癱瘓疾病今年有可能大流行

2019-04-03 11:50

長155.5公分！「世界最長髮」少女 人生首次剪髮獻愛心

2019-04-03 08:17

馬來西亞39億元成交超級豪華遊艇 竟是弊案資產

2019-04-03 15:13

美叫車二哥Lyft 股價暴跌

2019-04-03 03:14

影／冰島冰河崩落掀起大浪 遊客拔腿逃命

2019-04-02 17:39

挪威電動車 賣贏燃油車

2019-04-03 03:14

日皇退位史無前例10天長假 日本人：假太多怎麼放？

2019-04-03 17:21

曾諷陸客隨地大小便 瑞典電視台主持人被離職

2019-04-03 13:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top