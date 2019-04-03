委國難民湧哥倫比亞邊境 恐成鄰國負擔

2019-04-03 16:43 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



委內瑞拉政局因總統雙胞案而不穩，加上經濟惡性通膨，導致數百萬移民打定主意離祖國而去，大量湧入周邊國家（尤其是哥倫比亞） 讓各國負擔加劇，這場移民危機逐漸變成難民人道救援與現實負擔的兩難。哥國日前指出，為了負擔委國移民的基本服務如醫療救助等的開銷，約佔該國全年生產總值（GDP）的0.5%。

委內瑞拉從1月開始爆出政局不穩，反對派瓜伊多引用憲法擔任臨時總統，並聲稱馬杜羅於2018年的連任不合法，隨後這2位「總統」背後都引來靠山，包括力挺瓜伊多的美國、派軍駐委挺馬杜羅的俄國。暗潮洶湧的政治角力讓該國本就不佳的內政和經濟更惡化，讓人民失去相信政府的安全感，紛紛選擇離境。

根據《路透社》報導，哥倫比亞移民辦事處3日指出，成千上萬的委國人闖過了哥國邊境的路障，這些移民避開塞滿卡車和集裝箱的橋樑，選擇穿過塔奇拉河，從哥國邊境的庫庫塔市闖關。

據《國際事務處理網》報導，聯合國難民辦事處指出，這場大規模移民（預估已達300萬人）需被視為是政、經難民，接納委國難民事宜該提高到人道救援的層次，聯合國也不斷促使周遭各國對難民提供庇護。

然而，大量移入的難民形成這些國家沉重財政負擔。哥國移民辦事處表示，每天約有3.5萬難民來到該國邊境，大量增加邊境的犯罪活動，這些沒有身份、無法可管的難民已成為當局最頭痛的問題，哥國指出，為了負擔這些委國人的基本醫療服務和食宿救援，該國已支出當年GDP的0.5%，約為1.56億美元。

巴西則是另一個受到大量難民移入影響的國家，該國最貧窮的羅賴馬州目前正承受著4萬新難民瓜分本就不足的資源。《國際事務處理網》指出，若委內瑞拉政局無法早日搞定，這次難民危機嚴重程度恐比敘利亞更高。

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