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希臘總理首訪北馬其頓 解28年國名紛爭

2019-04-03 16:32台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

希臘總理奇普拉斯3日出訪北馬其頓首都史高比耶，這是自北馬其頓1991建國以來，希臘總理首次踏上其領土，兩國過去因北馬其頓國名問題大小紛爭不斷，這次訪問象徵2國關係友好的開始，也有助北馬其頓參加北約等重要國際組織。

希總理28年首出訪

根據《歐洲新聞網》報導，北馬其頓總理薩耶夫非常熱烈歡迎奇普拉斯到訪，邀請他到總統辦公室進行會談，兩人還在會議開始前在馬其頓總統府外合照，他也帶奇普拉斯參觀他的個人辦公室閒話家常。

「今天是歷史性的一天，過去我們只看到兩國合作的機會不斷流逝，這是一個新的開始。」薩耶夫在兩人會面後發表聲明表示，更改國名是非常困難的決定，不過他們仍然將這個看似不可能的任務達成。奇普拉斯也說，兩國能夠有這次見面對兩國外交關係是很好的進展。

馬其頓之名為希臘專屬

由於過去希臘堅持「馬其頓」這個詞是當初亞歷山大帝國建立時，希臘地區北部的一個省份，認為由斯拉夫人為主建立的「馬其頓」不能代表所謂希臘人的「馬其頓」，因此對於北馬其頓參與國際事務百般阻撓，甚至還阻止他們參加北約。

根據《半島電視台》報導，2個月前北馬其頓好不容易通過議會投票通過，從原來的「馬其頓」改成現在的名字，因此希臘也逐漸軟化態度，甚至還承諾未來希臘空軍可以支援協防北馬其頓領空。

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