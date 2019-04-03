對抗川普「美國優先」 法德成立多邊主義聯盟

2019-04-03 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



法國和德國周二（3日）宣布成立「多邊主義聯盟」（Alliance for Multilateralism），以期在歐洲、美國和其地地區的民族主義升高之際，促進全球合作。

法國外長勒德里安在與德國外長馬斯的聯合記者會上表示，他們的首項目標是要展示「支持多邊主義和聯合國的國家在這個世上仍占多數」。

第二項目標是為準備支持多邊主義和合作的國家創建一個網絡，對抗不公平、處理氣候變遷，以及改正新科技帶來的後果。

勒德里安表示，這個聯盟也要「向世人展示，單邊主義和孤立主義使民族主義和極端主義言論壯大的可能後果」。

他說，此聯盟是對二次大戰後讓聯合國和其他國際機構得以建立的世界秩序被粉碎的風險，做出回應。

聯合國秘書長古特瑞斯去年9月在一年一度全球領袖聚集的聯合國大會上宣布，全球合作是世界的最大希望，並警告「正當我們最需要它時，多邊主義飽受攻擊」。

接在古特瑞斯之後不久發言的美國總統川普，對多邊主義嗤之以鼻，盛讚他的「美國優先」政策，並拒斥「全球主義的意識型態」。