親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本公布新年號
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

傻眼！彰縣文化局列冊追蹤 溪州榮民工廠竟被拆光光

公股行庫傳人事地震 第一金董瑞斌、華南金吳當傑下馬

土國執政黨受挫 喊驗票情勢將動盪

2019-04-03 15:07台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

土國執政黨正發黨本次選得很糟，關鍵大城伊斯坦堡也被掀起驗票之爭，執政黨葉德仁不願...
土國執政黨正發黨本次選得很糟，關鍵大城伊斯坦堡也被掀起驗票之爭，執政黨葉德仁不願認輸。 台灣醒報（擷自Wikimedia）
分享

土耳其地方選舉日前鬧得沸沸揚揚，由執政黨正發黨所統治25年的關鍵大城安卡拉先傳失守，緊接著伊斯坦堡又傳出正發黨和反對派相差不到0.1%，雙方都自稱勝利。被中選會更新是小幅落敗的正發黨候選人葉德仁不願言敗，3日要求重新驗票；若驗票翻盤失敗，以致正發黨關鍵城市全丟，恐讓該黨魁、總統艾爾段的綁樁工程更難為，政權將遇大挑戰。

正發黨高喊驗票

根據《半島電視台》報導，土耳其日前地方選舉在開票結果出爐後，艾爾段所屬的正發黨可說是選情慘烈，雖然該黨在全國選區的總計獲票數領先於反對派共和黨，但對執政方最關鍵的三大城：伊斯坦堡、安卡拉及伊茲米爾很可能全部輸掉。

除了長期陷入反對派治理的伊茲米爾外，正發黨近25年來沒輸過伊城和安卡拉，但隨日前開票顯示，安卡拉的敗局顯著，而正發黨的伊斯坦堡候選人、葉德仁以2萬多票之差敗給共和黨的伊瑪莫盧，但葉德仁3日不承認敗選，聲稱這麼近的票數差可能有貓膩，要求中選會驗票。

選舉貓膩

據《華盛頓郵報》報導，正發黨副黨主席雅法茲聲稱，葉德仁落後的消息是開票約只有99.1%時所傳出的，雙方差距正不斷縮小當中，他隨後與葉德仁共同申請對伊斯坦堡的22個區票數進行重驗。

但其實談及這番貓膩，反對派共和黨更是有話要說，正發黨在過往選舉中常常發生「詭異的暫停」，然後票數就被瞬間逆轉，如今隨各投票所都有嚴謹的監票動作，共和黨候選人伊瑪莫盧高喊：「我不怕敗選，只怕敗選的結果並非真實。」

艾爾段要為大敗背鍋

《紐西蘭先鋒報》指出，正發黨這次選舉的大敗與艾爾段分不開關係，主因是艾爾段執政並未改善土國經濟，反而讓里拉在新興貨幣市場風暴中慘遭重擊，拖垮該國本就不佳的經濟；此外，艾爾段多次的發言太過極端也是原因之一，包含常運用恐怖主義形容特定族群。

專家卡蓋泰表示，這次驗票結果若讓伊斯坦堡變天，意義與安卡拉變天是不同層次的，安卡拉的變天頂多牽涉到政治象徵，但伊斯坦堡的失利不只將摧毀艾爾段的不敗光環，更會讓艾爾段過往的勝選利器：綁樁工程，變得窒礙難行。

【更多精采內容，詳見

伊斯坦堡共和黨
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

馬來西亞39億元成交超級豪華遊艇 竟是弊案資產

2019-04-03 15:13

台灣關係法40年不變？變的是美台關係

2019-04-03 16:00

對抗川普「美國優先」 法德成立多邊主義聯盟

2019-04-03 15:11

不敵群眾示威壓力 阿爾及利亞總統下台

2019-04-03 14:22

印度炸衛星400碎片危及太空站 NASA轟：很糟糕

2019-04-03 14:10

驚！衣航墜機前 曾關閉波音737MAX防失速系統

2019-04-03 12:50

涉及數十億美元金融醜聞 馬來西亞前首相將受審

2019-04-03 12:34

一拍泯恩仇！一張自拍照終結歐洲最久爭議

2019-04-03 11:39

影／巨大水龍捲襲擊馬來西亞檳城 50棟建築受損

2019-04-03 11:09

高喊秩序訓斥議員 脫歐焦點英國議長貝爾考

2019-04-03 11:06

總統請辭！阿爾及利亞追求民主轉型 獲法國支持

2019-04-03 09:05

美日貿易談判 4月15日在華府啟動

2019-04-03 07:18

結束內戰有功但經濟停滯招怨 阿爾及利亞總統下台

2019-04-03 05:46

印度飛彈摧毀衛星 美：碎片危及太空站

2019-04-03 00:32

日本機場 首度檢出非洲豬瘟

2019-04-03 00:32

教宗警告年輕人 網路假新聞煽動偏見仇恨

2019-04-02 23:40

教宗訪非洲 讚揚摩洛哥宗教包容

2019-04-02 19:31

卡舒吉兒女遭封口 新聞自由蒙塵

2019-04-02 18:35

中國旅客偷渡香腸 日本邊境首次發現非洲豬瘟病毒

2019-04-02 16:18

分屍你爸「血債錢」？哈紹吉慘案，沙烏地王族的秘密封口費

2019-04-02 15:53

台灣男子吞毒暴斃日本飯店 日警追查另2名男子

2019-04-02 15:52

美前官員：美中恐因台灣擦槍走火

2019-04-02 14:24

土不願放棄俄飛彈防禦系統 美停止交付F-35設備

2019-04-02 14:10

巴國原否認以F-16空襲印度 現強調有權用武器自衛

2019-04-02 13:49

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

日本定居大放送！若你是這14種人 就能永久居留

2019-04-03 10:00

羅浮宮巨大拼貼藝術 兩天內被遊客撕碎

2019-04-02 16:39

更新／攜2本中國護照並帶惡意軟體 上海女子闖海湖莊園被捕

2019-04-03 06:47

羨慕！全機只有他一名乘客 爽享5空服員服務

2019-04-03 09:05

日本新年號「令和」 日媒扯上台灣珍奶

2019-04-03 00:34

先知？日本新年號早已在大陸被註冊為商標

2019-04-02 22:49

驚！衣航墜機前 曾關閉波音737MAX防失速系統

2019-04-03 12:50

「令和」商標2017年已在陸被註冊 律師：應是偶然

2019-04-02 19:59

梅伊大轉彎！將與工黨協商「軟脫歐」 歐盟審慎歡迎

2019-04-03 11:20

超狂！50輛重機大陣容現身 護送被罷凌孩子上學

2019-04-03 10:57

影／川普稱習近平「國王」再轟中國貿易打壓

2019-04-03 12:39

影／冰島冰河崩落掀起大浪 遊客拔腿逃命

2019-04-02 17:39

影／馬來西亞檳城出現水龍捲 破壞至少50間房屋

2019-04-02 20:38

法總統馬克宏：歐盟不能成為英國脫歐危機的人質

2019-04-02 23:29

一拍泯恩仇！一張自拍照終結歐洲最久爭議

2019-04-03 11:39

比特幣逆勢飆漲20% 神祕大單受矚目

2019-04-03 08:44

WSJ：川普對鮑爾抱怨「我想我被你套牢了」

2019-04-03 06:45

英國脫歐仍是僵局 企業早已先走一步

2019-04-02 22:31

老師也是人 上萬俄師IG發泳裝照聲援遭逼退女師

2019-04-02 18:22

美媒：美國高教國際化難逃膚淺 盛況不再

2019-04-03 10:17

「不可能華堡」欲達成「可能任務」 漢堡王試賣中

2019-04-02 23:49

英國會再度否決所有脫歐選項 梅伊剩3條路

2019-04-03 00:32

清邁PM2.5狂飆空汙亞洲最糟 泰總理限7天解決

2019-04-02 23:37

史上第1人！ 非裔女同志 當選芝加哥市長

2019-04-03 10:26

影／女大生叫Uber誤上賊車遇害 這些保命要訣必學

2019-04-02 17:11

新年號令和涵義有爭議 日政府定調為美好和諧

2019-04-02 22:27

美證實將取消3國進口伊朗原油豁免 未明說是否包括台灣

2019-04-03 15:34

不只台北東區沒落 美國購物中心空置率飆上八年高峰

2019-04-02 18:07

日本歷代年號源自哪些中國古籍？ 四書五經最受青睞

2019-04-02 16:49

脫歐變脫衣！英國會議員臉超震驚 想看又不敢看

2019-04-03 15:09

日本奈良公園一頭鹿虛弱死 胃中糾結3.2公斤塑膠袋

2019-04-03 12:41

減產效應 國際油價衝四個月高點

2019-04-03 03:14

道瓊終止三連漲 必需消費品類股下跌、科技股上揚

2019-04-03 07:07

美衛生總署警告：兒童神秘癱瘓疾病今年有可能大流行

2019-04-03 11:50

日本落選年號曝光 80%來自中國

2019-04-03 00:32

長155.5公分！「世界最長髮」少女 人生首次剪髮獻愛心

2019-04-03 08:17

拒絕大陸高鐵 馬來西亞或大量買中共「梟龍」戰機

2019-04-03 12:33

來了來了！漢堡王蔬食漢堡「不可能華堡」長這樣！

2019-04-02 16:41

影／排隊超整齊！日本計程車這一幕讓外國人驚訝

2019-04-03 14:38

以色列青年優勝美地拍照墜崖 細節公布

2019-04-02 16:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top