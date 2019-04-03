土國執政黨受挫 喊驗票情勢將動盪

2019-04-03 15:07 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



土國執政黨正發黨本次選得很糟，關鍵大城伊斯坦堡也被掀起驗票之爭，執政黨葉德仁不願認輸。 台灣醒報（擷自Wikimedia） 分享 facebook

土耳其地方選舉日前鬧得沸沸揚揚，由執政黨正發黨所統治25年的關鍵大城安卡拉先傳失守，緊接著伊斯坦堡又傳出正發黨和反對派相差不到0.1%，雙方都自稱勝利。被中選會更新是小幅落敗的正發黨候選人葉德仁不願言敗，3日要求重新驗票；若驗票翻盤失敗，以致正發黨關鍵城市全丟，恐讓該黨魁、總統艾爾段的綁樁工程更難為，政權將遇大挑戰。

正發黨高喊驗票

根據《半島電視台》報導，土耳其日前地方選舉在開票結果出爐後，艾爾段所屬的正發黨可說是選情慘烈，雖然該黨在全國選區的總計獲票數領先於反對派共和黨，但對執政方最關鍵的三大城：伊斯坦堡、安卡拉及伊茲米爾很可能全部輸掉。

除了長期陷入反對派治理的伊茲米爾外，正發黨近25年來沒輸過伊城和安卡拉，但隨日前開票顯示，安卡拉的敗局顯著，而正發黨的伊斯坦堡候選人、葉德仁以2萬多票之差敗給共和黨的伊瑪莫盧，但葉德仁3日不承認敗選，聲稱這麼近的票數差可能有貓膩，要求中選會驗票。

選舉貓膩

據《華盛頓郵報》報導，正發黨副黨主席雅法茲聲稱，葉德仁落後的消息是開票約只有99.1%時所傳出的，雙方差距正不斷縮小當中，他隨後與葉德仁共同申請對伊斯坦堡的22個區票數進行重驗。

但其實談及這番貓膩，反對派共和黨更是有話要說，正發黨在過往選舉中常常發生「詭異的暫停」，然後票數就被瞬間逆轉，如今隨各投票所都有嚴謹的監票動作，共和黨候選人伊瑪莫盧高喊：「我不怕敗選，只怕敗選的結果並非真實。」

艾爾段要為大敗背鍋

《紐西蘭先鋒報》指出，正發黨這次選舉的大敗與艾爾段分不開關係，主因是艾爾段執政並未改善土國經濟，反而讓里拉在新興貨幣市場風暴中慘遭重擊，拖垮該國本就不佳的經濟；此外，艾爾段多次的發言太過極端也是原因之一，包含常運用恐怖主義形容特定族群。

專家卡蓋泰表示，這次驗票結果若讓伊斯坦堡變天，意義與安卡拉變天是不同層次的，安卡拉的變天頂多牽涉到政治象徵，但伊斯坦堡的失利不只將摧毀艾爾段的不敗光環，更會讓艾爾段過往的勝選利器：綁樁工程，變得窒礙難行。

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