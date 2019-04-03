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印度炸衛星400碎片危及太空站 NASA轟：很糟糕

2019-04-03 14:10世界日報 編譯中心／綜合2日電

來源：YouTube

印度飛彈摧毀衛星，美宣稱危及太空站。 路透社
印度飛彈摧毀衛星，美宣稱危及太空站。 路透社
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美國太空總署（NASA）署長布萊登斯坦1日表示，印度日前試射反衛星飛彈摧毀一枚衛星，是「很糟糕」的事，他表示這次試射製造了400個軌道碎片，對國際太空站的太空人構成新危險。

印度上月27日發射飛彈擊落一枚低軌道衛星，印度總理莫迪表示，這次成功試射證明印度已是先進太空強權，支持者歡欣鼓舞；但反對黨不滿莫迪藉此為下周的國會大選造勢，中國與巴基斯坦等鄰國也頗為忌憚。

印度還說，被摧毀的衛星是在相對較低的距地表300公里軌道，遠低於國際太空站與軌道上的多數衛星，碎片很快會洛入大氣層燒毀。

不過布萊登斯坦說，印度試射飛彈導致碎片在10天內撞上國際太空站的風險增加44%。他還說，已確認有24個碎片「飄浮在國際太空站頂點上方」。「把碎片噴到國際太空站頂端上方這是很糟糕的事。這類活動跟人類太空飛行的未來發展是無法共存的。」

美軍會追蹤太空中的物體，以預測國際太空站與衛星承受的撞擊風險。他們目前在追蹤2萬3000個10公分以上的物體，包括約1萬個太空碎片，其中近3000個是中國2007年進行反衛星飛彈試驗造成，那次試射擊毀軌道高度約853公里的衛星。

不過撞擊風險會逐漸降低，因為很多碎片會落入大氣層燒毀。

印度飛彈摧毀衛星，美宣稱危及太空站。 法新社
印度飛彈摧毀衛星，美宣稱危及太空站。 法新社
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