一拍泯恩仇！一張自拍照終結歐洲最久爭議

2019-04-03 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



希臘總理齊普拉斯（右）2日首度正式拜訪北馬奇頓，馬其頓總理薩耶夫（左）拿起手機和他自拍。美聯社 分享 facebook 希臘和北馬奇頓化解27年的國名爭議後，希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）2日首度正式拜訪北馬其頓首都史高比耶（Skopje），與北馬其頓總理薩耶夫（Zoran Zaev）會晤，雙方還一起自拍泯恩仇。

在史高比耶政府大樓外，兩位領導人肩並肩站在一起，薩耶夫高舉手機拍下與齊普拉斯的歷史性合照。齊普拉斯是自北馬奇頓1991年獨立後首度拜訪該國的希臘總理，另有10名希臘部長和逾100名企業代表與他同行。

數十年來，希臘和北馬其頓因國名陷入爭議。兩國爭議追溯自第二次世界大戰，當時前南斯拉夫的其一加盟共和國被視為馬其頓人民共和國，在1991年宣布以「馬其頓共和國」為國名獨立。不過希臘堅持「馬其頓」這個名字屬於希臘北部一大片「馬其頓地區」，該區是古希臘亞歷山大大帝帝國的起源；希臘擔心「馬其頓共和國」的名字會使該區受到威脅。

齊普拉斯和薩耶夫去年克服國內政治壓力談定國名，並在今年初將「前南斯拉夫馬其頓共和國」正式更改為北馬其頓，讓吵了快30年的國名爭議落幕。希臘表示不再阻止北馬其頓加入北約和歐盟。

齊普拉斯在聯合記者會上表示：「我們失去太多時間，現在我們必須趕緊補上。我們希望建立信任與穩定的強大連結。」

他表示：「我之前搭機到歐洲時，機師會避開前南斯拉夫馬其頓的領空。現在我們不再做這種沒意義的事了，我們可能會飛到這一帶，只為了打聲招呼。」

兩國領袖與部長簽署多項友誼協議，包括在兩國首都設大使館、減少貿易壁壘，並在軍事情報與新航空政策上合作，包括希臘軍方會在北馬其頓領空巡邏。

薩耶夫表示：「我們能將這一切阻礙拋諸腦後，這是一大里程碑。我們已向歐洲和全世界展現，大膽決斷，萬事皆有可能。」