親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本公布新年號
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

《與惡》：承辦法官不受訪，那其他法官呢？

一拍泯恩仇！一張自拍照終結歐洲最久爭議

2019-04-03 11:39聯合報 記者郭宣含╱即時報導

希臘總理齊普拉斯（右）2日首度正式拜訪北馬奇頓，馬其頓總理薩耶夫（左）拿起手機和...
希臘總理齊普拉斯（右）2日首度正式拜訪北馬奇頓，馬其頓總理薩耶夫（左）拿起手機和他自拍。美聯社
分享
希臘和北馬奇頓化解27年的國名爭議後，希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）2日首度正式拜訪北馬其頓首都史高比耶（Skopje），與北馬其頓總理薩耶夫（Zoran Zaev）會晤，雙方還一起自拍泯恩仇。

在史高比耶政府大樓外，兩位領導人肩並肩站在一起，薩耶夫高舉手機拍下與齊普拉斯的歷史性合照。齊普拉斯是自北馬奇頓1991年獨立後首度拜訪該國的希臘總理，另有10名希臘部長和逾100名企業代表與他同行。

數十年來，希臘和北馬其頓因國名陷入爭議。兩國爭議追溯自第二次世界大戰，當時前南斯拉夫的其一加盟共和國被視為馬其頓人民共和國，在1991年宣布以「馬其頓共和國」為國名獨立。不過希臘堅持「馬其頓」這個名字屬於希臘北部一大片「馬其頓地區」，該區是古希臘亞歷山大大帝帝國的起源；希臘擔心「馬其頓共和國」的名字會使該區受到威脅。

齊普拉斯和薩耶夫去年克服國內政治壓力談定國名，並在今年初將「前南斯拉夫馬其頓共和國」正式更改為北馬其頓，讓吵了快30年的國名爭議落幕。希臘表示不再阻止北馬其頓加入北約和歐盟。

齊普拉斯在聯合記者會上表示：「我們失去太多時間，現在我們必須趕緊補上。我們希望建立信任與穩定的強大連結。」

他表示：「我之前搭機到歐洲時，機師會避開前南斯拉夫馬其頓的領空。現在我們不再做這種沒意義的事了，我們可能會飛到這一帶，只為了打聲招呼。」

兩國領袖與部長簽署多項友誼協議，包括在兩國首都設大使館、減少貿易壁壘，並在軍事情報與新航空政策上合作，包括希臘軍方會在北馬其頓領空巡邏。

薩耶夫表示：「我們能將這一切阻礙拋諸腦後，這是一大里程碑。我們已向歐洲和全世界展現，大膽決斷，萬事皆有可能。」

希臘機師自拍
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

影／巨大水龍捲襲擊馬來西亞檳城 50棟建築受損

2019-04-03 11:09

高喊秩序訓斥議員 脫歐焦點英國議長貝爾考

2019-04-03 11:06

總統請辭！阿爾及利亞追求民主轉型 獲法國支持

2019-04-03 09:05

美日貿易談判 4月15日在華府啟動

2019-04-03 07:18

結束內戰有功但經濟停滯招怨 阿爾及利亞總統下台

2019-04-03 05:46

印度飛彈摧毀衛星 美：碎片危及太空站

2019-04-03 00:32

日本機場 首度檢出非洲豬瘟

2019-04-03 00:32

教宗警告年輕人 網路假新聞煽動偏見仇恨

2019-04-02 23:40

教宗訪非洲 讚揚摩洛哥宗教包容

2019-04-02 19:31

卡舒吉兒女遭封口 新聞自由蒙塵

2019-04-02 18:35

中國旅客偷渡香腸 日本邊境首次發現非洲豬瘟病毒

2019-04-02 16:18

分屍你爸「血債錢」？哈紹吉慘案，沙烏地王族的秘密封口費

2019-04-02 15:53

台灣男子吞毒暴斃日本飯店 日警追查另2名男子

2019-04-02 15:52

沒速限的日子 美國人也緬懷

2019-04-02 14:34

西歐降道路速限 民眾不買帳

2019-04-02 14:33

美前官員：美中恐因台灣擦槍走火

2019-04-02 14:24

土不願放棄俄飛彈防禦系統 美停止交付F-35設備

2019-04-02 14:10

巴國原否認以F-16空襲印度 現強調有權用武器自衛

2019-04-02 13:49

中國網安法搬上經貿談判桌 北京態度放軟

2019-04-02 12:51

南韓：美重申移交作戰指揮權後仍提供支援

2019-04-02 12:49

抗俄入歐兩頭空…今昔落差 讓烏克蘭好悶

2019-04-02 11:00

巴黎傳1台灣學生宿舍上吊 沒留遺書

2019-04-02 10:01

解放軍戰機越線 美：北京片面改變現狀

2019-04-02 08:05

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

沒公德心！羅浮宮巨大拼貼藝術 兩天內被遊客撕碎

2019-04-02 16:39

日本定居大放送！若你是這14種人 就能永久居留

2019-04-03 10:00

更新／攜2本中國護照並帶惡意軟體 上海女子闖海湖莊園被捕

2019-04-03 06:47

中國旅客偷渡香腸 日本邊境首次發現非洲豬瘟病毒

2019-04-02 16:18

身高174體重58被批太胖 南韓小姐：要吃飯才有力氣

2019-04-02 15:37

羨慕！全機只有他一名乘客 爽享5空服員服務

2019-04-03 09:05

先知？日本新年號早已在大陸被註冊為商標

2019-04-02 22:49

日本新年號「令和」 日媒扯上台灣珍奶

2019-04-03 00:34

「令和」商標2017年已在陸被註冊 律師：應是偶然

2019-04-02 19:59

冰山崩塌掀起巨浪 觀光景點瞬間成為逃亡現場

2019-04-02 14:13

影／冰島冰河崩落掀起大浪 遊客拔腿逃命

2019-04-02 17:39

中國安全公司用簡單方法 揪出特斯拉自駕三大漏洞

2019-04-02 14:36

影／馬來西亞檳城出現水龍捲 破壞至少50間房屋

2019-04-02 20:38

法總統馬克宏：歐盟不能成為英國脫歐危機的人質

2019-04-02 23:29

病人生殖器官移位鼻子消失 疑無牌「科學怪人」女醫生恐怖整容

2019-04-02 13:59

老師也是人 上萬俄師IG發泳裝照聲援遭逼退女師

2019-04-02 18:22

慎入！女童赤腳逛豬圈 腳底遭寄生蟲入侵

2019-04-02 12:19

英國脫歐仍是僵局 企業早已先走一步

2019-04-02 22:31

比特幣逆勢飆漲20% 神祕大單受矚目

2019-04-03 08:44

WSJ：川普對鮑爾抱怨「我想我被你套牢了」

2019-04-03 06:45

影／慘！法富豪價值20億莊園成違建 須強制拆除

2019-04-02 13:18

清邁PM2.5狂飆空汙亞洲最糟 泰總理限7天解決

2019-04-02 23:37

「不可能華堡」欲達成「可能任務」 漢堡王試賣中

2019-04-02 23:49

英國會再度否決所有脫歐選項 梅伊剩3條路

2019-04-03 00:32

影／女大生叫Uber誤上賊車遇害 這些保命要訣必學

2019-04-02 17:11

比特幣莫名其妙大漲逾20% 衝破5,000美元

2019-04-02 13:44

新年號令和涵義有爭議 日政府定調為美好和諧

2019-04-02 22:27

不只台北東區沒落 美國購物中心空置率飆上八年高峰

2019-04-02 18:07

日本歷代年號源自哪些中國古籍？ 四書五經最受青睞

2019-04-02 16:49

「不工作 沒糧券」75萬人恐失福利

2019-04-02 14:07

彭博：鴻海數周內將在印度試產最新款iPhone

2019-04-02 16:11

美媒：美國高教國際化難逃膚淺 盛況不再

2019-04-03 10:17

道瓊終止三連漲 必需消費品類股下跌、科技股上揚

2019-04-03 07:07

「快樂醫生」猛踩捉腳狂戳 泰女按摩致殘遭夫拋棄

2019-04-02 13:59

來了來了！漢堡王蔬食漢堡「不可能華堡」長這樣！

2019-04-02 16:41

以色列青年優勝美地拍照墜崖 細節公布

2019-04-02 16:50

美前官員：美中恐因台灣擦槍走火

2019-04-02 14:24

減產效應 國際油價衝四個月高點

2019-04-03 03:14

低調不炫富 台北超級富豪人數全球第8

2019-04-02 14:26

美叫車二哥Lyft 股價暴跌

2019-04-03 03:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top