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英鎊反彈 軟脫歐預期升溫；美元觸及三周高點

2019-04-03 07:50經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

英鎊反彈，英國首相梅伊提議跨黨派談判以解決脫歐僵局，為更溫和的脫歐路線打開大門。美元觸及三周高點，兌紐西蘭元和澳元的漲幅最大。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.1%至97.361。英鎊兌美元上漲0.2%，至1.3130，一度下跌0.7%至1.3014。

加拿大帝國商業銀行G-10貨幣策略負責人Jeremy Stretch表示，「我們已經看到一定程度的樂觀情緒重返英鎊，英國首相似乎轉向更溫和的脫歐路徑。」

高盛指出，隨著可能打破脫歐僵局的時刻即將來臨，英鎊在已開發市場貨幣中蘊藏著最大機遇。

歐元下跌，歐盟將向G-20國家發出警告，貿易緊張局勢使全球經濟成長面臨風險，需要透過世界貿易組織改革加以解決。

歐元兌美元跌0.1%，至1.1202，連續六日下跌。美元兌日圓基本持平於111.38，因避險需求抑制了美元強勢。

美元兌加幣上漲0.2%，一度上漲0.5%至1.3374。數據指出，溫哥華3月住宅銷量同比下降31%。

澳幣兌美元一度下跌0.8%，至0.7053，創3月14日以來最低水平。紐西蘭元兌美元下跌0.8%，至0.6750，創2月以來最低水準。

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