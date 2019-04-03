英首相梅伊尋求與反對黨工黨促成協議 以打破脫歐僵局

2019-04-03 07:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



英國首相梅伊請求她最大的政敵柯賓協助制定脫歐的聯合計畫，希望打破僵局，以免英國在未達成協議的情況下無序脫離歐盟。

同時，據金融時報報導，歐盟準備讓梅伊延長脫歐期限，但會附帶嚴苛的條件，包括歐洲議會得在英國舉辦選舉，以及對英國未來以會員國身份種種作為的「君子協定」。

梅伊向工黨領袖發出呼籲，可能以更為溫和的方式為脫歐打開大門，如此可能使英國留在歐盟關稅同盟。不過，那將嚴重違背梅伊的談判底線，但對企業來說是個好消息。 英鎊應聲上漲。

柯賓對梅伊表示歡迎，並表示他將很高興與她會晤。歐盟方面的第一反應也是積極的。

與內閣大臣進行了長達七個小時的會議後，梅伊表示，英國需要進一步把脫歐時間延後至最後期限4月12日之後，以解決危機。

特里莎·梅在她唐寧街10號辦公室發表電視講話時說：「國家團結才能實現國家利益。」

梅伊的計畫有四個部分：

● 與柯賓談判達成一項聯合計畫，以確保英國帶著協議脫離歐盟。協議將關注未來的關係。

● 兩人計畫將提交議會批准，然後首相帶到4月10日的歐盟領導人峰會簽署完成。

● 如果梅伊和柯賓無法達成一致，他們將會就「英國與歐盟的未來關係提出若干選擇」，以便下議院投票。不論國會的決定如何，政府會承諾予以落實。

● 隨後將通過立法使英國離開歐盟，避免下個月參加歐洲議會選舉。

在周一舉行的最新一輪投票中，一項將英國留在歐盟關稅聯盟共同關稅區的提議僅以6票之差落敗。