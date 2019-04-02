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教宗訪非洲 讚揚摩洛哥宗教包容

2019-04-02 19:31台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

教宗方濟各上週訪問北非摩洛哥，並與當地國王穆罕默德六世會面。訪問期間，教宗對於摩洛哥致力包容不同信仰一事給予肯定。由於摩洛哥也是非洲人取道前往歐洲發展的路徑之一，因此，他呼籲世界各國政府應多重視促成移民出現的議題。

據《基督教第一電台》報導，方濟各抵達摩洛哥首都拉巴特並展開27小時訪問行程，希望促進基督徒與穆斯林的關係以及對於當地人數成長的移民給予支持。

方濟各與穆罕默德六世會面時表示，希望摩洛哥繼續成為人類的模範、歡迎與保護移民。他表示，「透過提高障礙、煽動對他人的恐懼或向那些合法渴望為自己及家人過更好生活的人拒絕提供援助，永遠不會解決移民問題。」教宗呼籲世界各國領導人必須解決助長衝突與移民流動的世界經濟不平衡與動亂。

去年摩洛哥成為撒哈拉以南非洲移民經由西班牙進入歐洲的主要目的地。不過，大量湧入的人口也使當地資源出現不足並助長西班牙的反移民情緒。在摩洛哥的許多撒哈拉以南非洲移民會往北移動，目的是橫越直布羅陀海峽或越過柵欄到達抵達西班牙。

根據國際移民組織指出，去年有近2,300人在航行期間死於地中海，今年則已有超過310人死亡。

據《每日電訊報》報導，方濟各在當地大教堂向400餘名天主教徒演講時也要求，信徒不要企圖改變他人的信仰只為增加自己信仰的人數。在摩洛哥，基督徒是少數民族，其中99％的人是穆斯林，天主教信徒僅約3萬多人。

人口3,600萬的摩洛哥是遜尼派穆斯林王國，自從2003年卡薩布蘭卡發生恐怖主義爆炸事件後，隔年改變其宗教政策與教育，希望限制基本教義派的蔓延。方濟各是繼1985年若望保祿二世以後，首位訪問這個北非國家的教宗。

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