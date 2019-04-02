親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本公布新年號
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

高市路口標線竟是簡體字 綠委酸：今天不是愚人節吧

打架就換警局長？該換的，其實是政客的腦袋

韓發布旅遊策略 3年後吸引2300萬訪客

2019-04-02 19:30中央社 首爾2日專電

南韓政府今天召開「擴大國家觀光策略會議」並發布南韓旅遊創新策略，希望2022年能吸引2300萬外籍訪客，增加96萬個旅遊行業工作崗位。

南韓聯合新聞通訊社報導，總統文在寅今天在仁川市松島出席「擴大國家觀光策略會議」，表現出為旅遊產業注入活力、推動旅遊業復興的強烈意志。

文在寅在開場白中提到，韓中「薩德」（終端高空防衛系統，THAAD）矛盾導致中國遊客減少，南韓旅遊業遭受重創，南韓應在韓中矛盾緩和、朝鮮半島局勢轉暖的情況下進一步擴大與亞洲各國交流，加快旅遊業的復興步伐。

文在寅強調，文化和技術是旅遊業的發展潛力，應充分發揮韓國魅力，透過指定和培育旅遊城市、加強青年創業支援等創新策略振興旅遊業，使南韓成為旅遊收支順差國。

報導說，國務總理李洛淵主持今天的會議，旅遊部門、地方政府、旅遊機構和企業等150多人出席會議。

根據這項旅遊創新策略，文化體育觀光部將選定一個廣域市（相當於直轄市），打造成國際旅遊城市；選擇基礎設施較好的4處地方城市為旅遊據點城市，並提供相關支援；8月在濟州推進智慧出行即服務（MaaS）試點專案；11月舉行韓國-東南亞國家協會（ASEAN）特別峰會期間免收東協國公民簽證手續費，為「新南方政策」落地國家舉行款待週活動。

南韓有6個廣域市，即釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山。

同時，南韓政府將開放非軍事區（DMZ），在非軍事區南側的防禦區、即禁止普通居民自由進出的「民間人員出入統制線」以北部分地區和監視哨所之間打造10條和平路線，運行和平旅遊主題列車，並舉行和平音樂慶典和國際紀錄片節，使非軍事區成為和平旅遊的象徵。

報導說，南韓還將從2020年起每年舉行兩場K-POP（韓國流行音樂）慶典；建設e體育（電玩遊戲）常設競技場並舉行國際比賽；在海洋休閒旅遊領域開發K-Ocean管道，推動豪華郵輪和島嶼旅遊發展，劃設7大海域並打造海洋休閒旅遊基地。

此外，南韓政府還將制定旅遊產業改革方案，在籌備創業、創業初期、發展及行業龍頭企業等各階段提供扶持優惠，在2022年前選出1000家旅遊初創企業並重點培養。

南韓文在寅韓國
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

卡舒吉兒女遭封口 新聞自由蒙塵

2019-04-02 18:35

日本從中國旅客偷渡香腸 首次發現非洲豬瘟病毒

2019-04-02 16:18

分屍你爸「血債錢」？哈紹吉慘案，沙烏地王族的秘密封口費

2019-04-02 15:53

台灣男子吞毒暴斃日本飯店 日警追查另2名男子

2019-04-02 15:52

沒速限的日子 美國人也緬懷

2019-04-02 14:34

西歐降道路速限 民眾不買帳

2019-04-02 14:33

美前官員：美中恐因台灣擦槍走火

2019-04-02 14:24

土不願放棄俄飛彈防禦系統 美停止交付F-35設備

2019-04-02 14:10

巴國原否認以F-16空襲印度 現強調有權用武器自衛

2019-04-02 13:49

中國網安法搬上經貿談判桌 北京態度放軟

2019-04-02 12:51

南韓：美重申移交作戰指揮權後仍提供支援

2019-04-02 12:49

抗俄入歐兩頭空…今昔落差 讓烏克蘭好悶

2019-04-02 11:00

巴黎傳1台灣學生宿舍上吊 沒留遺書

2019-04-02 10:01

解放軍戰機越線 美：北京片面改變現狀

2019-04-02 08:05

波頓：中國挑釁 美對台灣關係法承諾更加明確

2019-04-02 07:22

土耳其執政黨大敗 首都與最大城變天

2019-04-02 00:39

烏克蘭大選首輪 諧星強壓現任總統

2019-04-02 00:39

烏克蘭大選 喜劇演員首輪拿下第1

2019-04-01 23:31

德國提倡器捐新制 人人死後都要捐除非你說不

2019-04-01 22:49

烏克蘭大選 克宮：盼好戰黨派不會獲勝掌權

2019-04-01 22:30

不承認安卡拉伊斯坦堡敗選 土耳其執政黨盼翻盤

2019-04-01 22:06

大城吞敗 土耳其執政黨恐遭盟友和前同志夾擊

2019-04-01 22:03

衣航空難初步調查報告 傳衣索比亞本週公布

2019-04-01 21:16

南法安養院疑似食物中毒 5名長者不幸喪命

2019-04-01 21:06

汶萊要用「石刑」處死同性戀與通姦犯 聯合國：不人道

2019-04-01 20:34

首度赴北京訪問 紐西蘭總理強調與中國關係重要

2019-04-01 20:29

阿盟不甩川普 支持敘國擁戈蘭主權

2019-04-01 18:45

殺金正男越南女嫌逃過死刑 繼母欣慰盼她快回家

2019-04-01 18:44

阿國強人距下台不遠 新政府沒心腹

2019-04-01 18:03

文在寅籲北韓與美重啟對話 推動朝鮮半島和平

2019-04-01 17:59

秘魯火燒車至少20死 公共運輸混亂釀慘重意外

2019-04-01 17:48

誤捕引爭議 法國千隻海豚遭割鰭死亡

2019-04-01 17:39

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

日本年號最終有6個候選 落選的年號曝光

2019-04-02 08:14

解放軍戰機越線 美：北京片面改變現狀

2019-04-02 08:05

台灣人在東京旅館暴斃 疑體內藏毒袋破中毒死

2019-04-02 11:28

腦死媽延命三個月產子 寶寶出生隔天舉行媽媽葬禮

2019-04-02 11:34

經歷明治、大正、昭和、平成 116歲最長壽老人迎「令和」

2019-04-01 21:35

俄羅斯女教師集體上傳性感照 聲援被解僱女教師

2019-04-02 11:23

身高174體重58被批太胖 南韓小姐：要吃飯才有力氣

2019-04-02 15:37

日本換年號 電腦改元大考驗：成本天價！30天完工！

2019-04-02 00:58

日本從中國旅客偷渡香腸 首次發現非洲豬瘟病毒

2019-04-02 16:18

沒公德心！羅浮宮巨大拼貼藝術 兩天內被遊客撕碎

2019-04-02 16:39

道瓊大漲330點 美中製造業數據強勁緩解成長疑慮

2019-04-02 06:49

抗俄入歐兩頭空…今昔落差 讓烏克蘭好悶

2019-04-02 11:00

現代、起亞在美遭訴未撞車起火數千起 美監管當局在查

2019-04-02 07:29

冰山崩塌掀起巨浪 觀光景點瞬間成為逃亡現場

2019-04-02 14:13

土耳其執政黨大敗 首都與最大城變天

2019-04-02 00:39

英國脫歐陷輪迴 國會再否決4個替代方案

2019-04-02 11:12

日本換年號 爆數兆日圓商機

2019-04-02 00:58

日本令和新時代 來了

2019-04-02 02:13

昭和64年只有7天 入學申請都沒得選…

2019-04-02 10:34

波頓：中國挑釁 美對台灣關係法承諾更加明確

2019-04-02 07:22

德國提倡器捐新制 人人死後都要捐除非你說不

2019-04-01 22:49

道瓊開盤漲逾150點 歸功中國數據減輕全球成長減緩擔憂

2019-04-01 22:29

中國安全公司用簡單方法 揪出特斯拉自駕三大漏洞

2019-04-02 14:36

日本新年號選定過程 安倍：應保密30年

2019-04-02 01:00

德仁五月一日即位 日本新年號「令和」

2019-04-02 00:46

慎入！女童赤腳逛豬圈 腳底遭寄生蟲入侵

2019-04-02 12:19

比特幣莫名其妙大漲逾20% 衝破5,000美元

2019-04-02 13:44

影／慘！法富豪價值20億莊園成違建 須強制拆除

2019-04-02 13:18

影／冰島冰河崩落掀起大浪 遊客拔腿逃命

2019-04-02 17:39

歐通膨降溫 擴大寬鬆有影

2019-04-02 02:03

英鎊轉貶 英脫歐B計畫全未過關 避險貨幣下跌

2019-04-02 06:45

老師也是人 上萬俄師IG發泳裝照聲援遭逼退女師

2019-04-02 18:22

600萬人請願 英國會討論停止脫歐

2019-04-02 03:58

Lyft上市後大漲 大股東樂天爽賺近10億美元

2019-04-01 21:54

烏克蘭大選首輪 諧星強壓現任總統

2019-04-02 00:39

病人生殖器官移位鼻子消失 疑無牌「科學怪人」女醫生恐怖整容

2019-04-02 13:59

高盛：脫歐讓英國GDP少掉近2.5%

2019-04-01 22:12

亞股4月天 多頭喊衝

2019-04-02 02:02

巴黎傳1台灣學生宿舍上吊 沒留遺書

2019-04-02 10:01

不承認安卡拉伊斯坦堡敗選 土耳其執政黨盼翻盤

2019-04-01 22:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top