韓發布旅遊策略 3年後吸引2300萬訪客

2019-04-02 19:30 中央社 首爾2日專電



南韓政府今天召開「擴大國家觀光策略會議」並發布南韓旅遊創新策略，希望2022年能吸引2300萬外籍訪客，增加96萬個旅遊行業工作崗位。

南韓聯合新聞通訊社報導，總統文在寅今天在仁川市松島出席「擴大國家觀光策略會議」，表現出為旅遊產業注入活力、推動旅遊業復興的強烈意志。

文在寅在開場白中提到，韓中「薩德」（終端高空防衛系統，THAAD）矛盾導致中國遊客減少，南韓旅遊業遭受重創，南韓應在韓中矛盾緩和、朝鮮半島局勢轉暖的情況下進一步擴大與亞洲各國交流，加快旅遊業的復興步伐。

文在寅強調，文化和技術是旅遊業的發展潛力，應充分發揮韓國魅力，透過指定和培育旅遊城市、加強青年創業支援等創新策略振興旅遊業，使南韓成為旅遊收支順差國。

報導說，國務總理李洛淵主持今天的會議，旅遊部門、地方政府、旅遊機構和企業等150多人出席會議。

根據這項旅遊創新策略，文化體育觀光部將選定一個廣域市（相當於直轄市），打造成國際旅遊城市；選擇基礎設施較好的4處地方城市為旅遊據點城市，並提供相關支援；8月在濟州推進智慧出行即服務（MaaS）試點專案；11月舉行韓國-東南亞國家協會（ASEAN）特別峰會期間免收東協國公民簽證手續費，為「新南方政策」落地國家舉行款待週活動。

南韓有6個廣域市，即釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山。

同時，南韓政府將開放非軍事區（DMZ），在非軍事區南側的防禦區、即禁止普通居民自由進出的「民間人員出入統制線」以北部分地區和監視哨所之間打造10條和平路線，運行和平旅遊主題列車，並舉行和平音樂慶典和國際紀錄片節，使非軍事區成為和平旅遊的象徵。

報導說，南韓還將從2020年起每年舉行兩場K-POP（韓國流行音樂）慶典；建設e體育（電玩遊戲）常設競技場並舉行國際比賽；在海洋休閒旅遊領域開發K-Ocean管道，推動豪華郵輪和島嶼旅遊發展，劃設7大海域並打造海洋休閒旅遊基地。

此外，南韓政府還將制定旅遊產業改革方案，在籌備創業、創業初期、發展及行業龍頭企業等各階段提供扶持優惠，在2022年前選出1000家旅遊初創企業並重點培養。