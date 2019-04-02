親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本公布新年號
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／王柏融大雪中4支1 樂天宋家豪未出場

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

卡舒吉兒女遭封口 新聞自由蒙塵

2019-04-02 18:35台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

華盛斷郵報記者卡舒吉去年10月進入沙烏地阿拉伯大使館後慘遭分屍，真相一直沒有大白，兇手也沒有受到懲罰。2日有報導爆料，沙烏地阿拉伯當局對卡舒吉小孩支付數百萬的封口費，不許其在公共場合發表有關他們父親的言論，這讓國際再度對沙國新聞自由感到擔憂。

根據《衛報》報導，華郵記者卡舒吉於去年10月進入沙烏地阿拉伯大使館後遭到謀殺，近日阿拉伯政府被爆，付上百萬美金給卡舒吉4個小孩，希望他們能夠「注意在公開場合發表聲明的言詞」。

根據《華盛頓郵報》報導，到現在為止美國政府並沒有針對此事進行調查，而案件有關凶手身分都已曝光，他們都仍然逍遙法外沒有受到審判。

《華盛頓郵報》還提到，目前連卡舒吉的遺體到現在仍下落不明，阿拉伯政府甚至不讓卡舒吉的家人可以幫他舉辦伊斯蘭葬禮。相較其他國家對沙烏地阿拉伯有制裁的行為，川普則閃躲面對美國媒體對此事的質疑，比起過去歐巴馬總統參加白宮記者晚宴強調新聞自由，川普卻抱怨紐約時報、CNN等媒體為「假新聞」。

針對卡舒吉事件，川普持續在公開場合為沙國王儲緩頰，稱他為「美國最佳的盟友」。華郵分析，這會讓美國向來標榜的人權價值在國際間更加脆弱。

而根據《TRT World》報導，雖然上個月聯合國人權理事會中有36國譴責阿拉伯王儲的行為，不過以現今中東情勢緊張，美國需聯合沙國積極防堵伊朗下，這件事短期內不會有昭雪的一天。

【更多精采內容，詳見

沙烏地阿拉伯華盛頓郵報川普
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

日本從中國旅客偷渡香腸 首次發現非洲豬瘟病毒

2019-04-02 16:18

分屍你爸「血債錢」？哈紹吉慘案，沙烏地王族的秘密封口費

2019-04-02 15:53

台灣男子吞毒暴斃日本飯店 日警追查另2名男子

2019-04-02 15:52

沒速限的日子 美國人也緬懷

2019-04-02 14:34

西歐降道路速限 民眾不買帳

2019-04-02 14:33

美前官員：美中恐因台灣擦槍走火

2019-04-02 14:24

土不願放棄俄飛彈防禦系統 美停止交付F-35設備

2019-04-02 14:10

巴國原否認以F-16空襲印度 現強調有權用武器自衛

2019-04-02 13:49

中國網安法搬上經貿談判桌 北京態度放軟

2019-04-02 12:51

南韓：美重申移交作戰指揮權後仍提供支援

2019-04-02 12:49

抗俄入歐兩頭空…今昔落差 讓烏克蘭好悶

2019-04-02 11:00

巴黎傳1台灣學生宿舍上吊 沒留遺書

2019-04-02 10:01

解放軍戰機越線 美：北京片面改變現狀

2019-04-02 08:05

波頓：中國挑釁 美對台灣關係法承諾更加明確

2019-04-02 07:22

土耳其執政黨大敗 首都與最大城變天

2019-04-02 00:39

烏克蘭大選首輪 諧星強壓現任總統

2019-04-02 00:39

烏克蘭大選 喜劇演員首輪拿下第1

2019-04-01 23:31

德國提倡器捐新制 人人死後都要捐除非你說不

2019-04-01 22:49

烏克蘭大選 克宮：盼好戰黨派不會獲勝掌權

2019-04-01 22:30

不承認安卡拉伊斯坦堡敗選 土耳其執政黨盼翻盤

2019-04-01 22:06

大城吞敗 土耳其執政黨恐遭盟友和前同志夾擊

2019-04-01 22:03

衣航空難初步調查報告 傳衣索比亞本週公布

2019-04-01 21:16

南法安養院疑似食物中毒 5名長者不幸喪命

2019-04-01 21:06

汶萊要用「石刑」處死同性戀與通姦犯 聯合國：不人道

2019-04-01 20:34

首度赴北京訪問 紐西蘭總理強調與中國關係重要

2019-04-01 20:29

阿盟不甩川普 支持敘國擁戈蘭主權

2019-04-01 18:45

殺金正男越南女嫌逃過死刑 繼母欣慰盼她快回家

2019-04-01 18:44

阿國強人距下台不遠 新政府沒心腹

2019-04-01 18:03

文在寅籲北韓與美重啟對話 推動朝鮮半島和平

2019-04-01 17:59

秘魯火燒車至少20死 公共運輸混亂釀慘重意外

2019-04-01 17:48

誤捕引爭議 法國千隻海豚遭割鰭死亡

2019-04-01 17:39

秘魯雙層巴士起火 至少20死8傷

2019-04-01 16:56

年底釜山東協峰會 南韓考慮邀金正恩參加

2019-04-01 16:26

和美國不一樣 紐西蘭恐攻後擁槍團體支持嚴管槍枝

2019-04-01 16:20

烏克蘭大選首輪開票逾5成 諧星遙遙領先

2019-04-01 15:57

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

日本年號最終有6個候選 落選的年號曝光

2019-04-02 08:14

解放軍戰機越線 美：北京片面改變現狀

2019-04-02 08:05

台灣人在東京旅館暴斃 疑體內藏毒袋破中毒死

2019-04-02 11:28

腦死媽延命三個月產子 寶寶出生隔天舉行媽媽葬禮

2019-04-02 11:34

經歷明治、大正、昭和、平成 116歲最長壽老人迎「令和」

2019-04-01 21:35

俄羅斯女教師集體上傳性感照 聲援被解僱女教師

2019-04-02 11:23

汶萊要用「石刑」處死同性戀與通姦犯 聯合國：不人道

2019-04-01 20:34

身高174體重58被批太胖 南韓小姐：要吃飯才有力氣

2019-04-02 15:37

日本換年號 電腦改元大考驗：成本天價！30天完工！

2019-04-02 00:58

道瓊大漲330點 美中製造業數據強勁緩解成長疑慮

2019-04-02 06:49

抗俄入歐兩頭空…今昔落差 讓烏克蘭好悶

2019-04-02 11:00

沒公德心！羅浮宮巨大拼貼藝術 兩天內被遊客撕碎

2019-04-02 16:39

現代、起亞在美遭訴未撞車起火數千起 美監管當局在查

2019-04-02 07:29

冰山崩塌掀起巨浪 觀光景點瞬間成為逃亡現場

2019-04-02 14:13

土耳其執政黨大敗 首都與最大城變天

2019-04-02 00:39

日本從中國旅客偷渡香腸 首次發現非洲豬瘟病毒

2019-04-02 16:18

日本換年號 爆數兆日圓商機

2019-04-02 00:58

英國脫歐陷輪迴 國會再否決4個替代方案

2019-04-02 11:12

日本令和新時代 來了

2019-04-02 02:13

波頓：中國挑釁 美對台灣關係法承諾更加明確

2019-04-02 07:22

德國提倡器捐新制 人人死後都要捐除非你說不

2019-04-01 22:49

昭和64年只有7天 入學申請都沒得選…

2019-04-02 10:34

道瓊開盤漲逾150點 歸功中國數據減輕全球成長減緩擔憂

2019-04-01 22:29

中國安全公司用簡單方法 揪出特斯拉自駕三大漏洞

2019-04-02 14:36

日本新年號選定過程 安倍：應保密30年

2019-04-02 01:00

亂局棘手 梅伊遭遇接受軟脫歐壓力

2019-04-01 19:46

德仁五月一日即位 日本新年號「令和」

2019-04-02 00:46

慎入！女童赤腳逛豬圈 腳底遭寄生蟲入侵

2019-04-02 12:19

比特幣莫名其妙大漲逾20% 衝破5,000美元

2019-04-02 13:44

歐通膨降溫 擴大寬鬆有影

2019-04-02 02:03

英鎊轉貶 英脫歐B計畫全未過關 避險貨幣下跌

2019-04-02 06:45

影／慘！法富豪價值20億莊園成違建 須強制拆除

2019-04-02 13:18

Lyft上市後大漲 大股東樂天爽賺近10億美元

2019-04-01 21:54

烏克蘭大選首輪 諧星強壓現任總統

2019-04-02 00:39

高盛：脫歐讓英國GDP少掉近2.5%

2019-04-01 22:12

600萬人請願 英國會討論停止脫歐

2019-04-02 03:58

亞股4月天 多頭喊衝

2019-04-02 02:02

病人生殖器官移位鼻子消失 疑無牌「科學怪人」女醫生恐怖整容

2019-04-02 13:59

巴黎傳1台灣學生宿舍上吊 沒留遺書

2019-04-02 10:01

不承認安卡拉伊斯坦堡敗選 土耳其執政黨盼翻盤

2019-04-01 22:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top