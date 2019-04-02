卡舒吉兒女遭封口 新聞自由蒙塵

2019-04-02 18:35 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



華盛斷郵報記者卡舒吉去年10月進入沙烏地阿拉伯大使館後慘遭分屍，真相一直沒有大白，兇手也沒有受到懲罰。2日有報導爆料，沙烏地阿拉伯當局對卡舒吉小孩支付數百萬的封口費，不許其在公共場合發表有關他們父親的言論，這讓國際再度對沙國新聞自由感到擔憂。

根據《衛報》報導，華郵記者卡舒吉於去年10月進入沙烏地阿拉伯大使館後遭到謀殺，近日阿拉伯政府被爆，付上百萬美金給卡舒吉4個小孩，希望他們能夠「注意在公開場合發表聲明的言詞」。

根據《華盛頓郵報》報導，到現在為止美國政府並沒有針對此事進行調查，而案件有關凶手身分都已曝光，他們都仍然逍遙法外沒有受到審判。

《華盛頓郵報》還提到，目前連卡舒吉的遺體到現在仍下落不明，阿拉伯政府甚至不讓卡舒吉的家人可以幫他舉辦伊斯蘭葬禮。相較其他國家對沙烏地阿拉伯有制裁的行為，川普則閃躲面對美國媒體對此事的質疑，比起過去歐巴馬總統參加白宮記者晚宴強調新聞自由，川普卻抱怨紐約時報、CNN等媒體為「假新聞」。

針對卡舒吉事件，川普持續在公開場合為沙國王儲緩頰，稱他為「美國最佳的盟友」。華郵分析，這會讓美國向來標榜的人權價值在國際間更加脆弱。

而根據《TRT World》報導，雖然上個月聯合國人權理事會中有36國譴責阿拉伯王儲的行為，不過以現今中東情勢緊張，美國需聯合沙國積極防堵伊朗下，這件事短期內不會有昭雪的一天。

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