親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本公布新年號
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／王柏融大雪中4支1 樂天宋家豪未出場

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

星亞太軍警設備展 數據分析平台有助反恐情蒐

2019-04-02 18:07中央社 新加坡2日專電

新加坡「亞太軍警設備展」今天開幕，展示邊境安全、救援科技、無人機等最新科技，其中利用大數據平台的數據分析系統是主要亮點，可有效預防犯罪，更有助於反恐情蒐。

亞太軍警設備展（Milipol Asia-Pacific 2019）今天起在新加坡濱海灣金沙會展中心舉行3天。台灣派代表與會，了解最新科技與反恐設備。

與會的台灣科技業者周震維告訴中央社記者，犯罪偵防科技應用領域很廣，如以跨國界犯罪為例，防制人口販運與毒品，以及反恐等工具都需要與時俱進，而數據分析平台則普遍受到各國關注。

周震維表示，數據分析平台是以大數據分析為基礎，主要目的在強化偵查案件速度，串聯通聯紀錄、地點、影像分析等不同層面數據，讓偵辦案件人員快速獲取多面向情報資料，驗證情資真偽。

周震維以犯罪者如具有多重身分為例，說明犯罪者雖然會故意隱藏身分，但凡走過必留下「痕跡」，犯罪者日常生活「習慣」很難改變，常用的即時通訊軟體就是其中一例，犯罪者犯罪時仍會使用相同通訊軟體或擁有相同朋友圈，這些「習慣」多半不會變。

偵辦案件人員可透過這種方式截取諸多重要數據，進行綜合性數據分析，判斷犯罪者身分，了解身分是否經過變造，不致誤判。

周震維說，這套數據分析系統，受到歐美等國重視並採用，亞洲則如日本、南韓、馬來西亞、泰國、印尼、台灣等地都採用。

兩年一度的亞太軍警設備展，除集聚全球超過300名業者共同展示邊境安全、人流管制、威脅偵側機制、救援科技、無人機等最新科技，同時有反恐、網路安全、組織性犯罪防治、公共安全等各領域專家共同舉行3天的會議。

反恐
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

日本從中國旅客偷渡香腸 首次發現非洲豬瘟病毒

2019-04-02 16:18

分屍你爸「血債錢」？哈紹吉慘案，沙烏地王族的秘密封口費

2019-04-02 15:53

台灣男子吞毒暴斃日本飯店 日警追查另2名男子

2019-04-02 15:52

沒速限的日子 美國人也緬懷

2019-04-02 14:34

西歐降道路速限 民眾不買帳

2019-04-02 14:33

美前官員：美中恐因台灣擦槍走火

2019-04-02 14:24

土不願放棄俄飛彈防禦系統 美停止交付F-35設備

2019-04-02 14:10

巴國原否認以F-16空襲印度 現強調有權用武器自衛

2019-04-02 13:49

中國網安法搬上經貿談判桌 北京態度放軟

2019-04-02 12:51

南韓：美重申移交作戰指揮權後仍提供支援

2019-04-02 12:49

抗俄入歐兩頭空…今昔落差 讓烏克蘭好悶

2019-04-02 11:00

巴黎傳1台灣學生宿舍上吊 沒留遺書

2019-04-02 10:01

解放軍戰機越線 美：北京片面改變現狀

2019-04-02 08:05

波頓：中國挑釁 美對台灣關係法承諾更加明確

2019-04-02 07:22

土耳其執政黨大敗 首都與最大城變天

2019-04-02 00:39

烏克蘭大選首輪 諧星強壓現任總統

2019-04-02 00:39

烏克蘭大選 喜劇演員首輪拿下第1

2019-04-01 23:31

德國提倡器捐新制 人人死後都要捐除非你說不

2019-04-01 22:49

烏克蘭大選 克宮：盼好戰黨派不會獲勝掌權

2019-04-01 22:30

不承認安卡拉伊斯坦堡敗選 土耳其執政黨盼翻盤

2019-04-01 22:06

大城吞敗 土耳其執政黨恐遭盟友和前同志夾擊

2019-04-01 22:03

衣航空難初步調查報告 傳衣索比亞本週公布

2019-04-01 21:16

南法安養院疑似食物中毒 5名長者不幸喪命

2019-04-01 21:06

汶萊要用「石刑」處死同性戀與通姦犯 聯合國：不人道

2019-04-01 20:34

首度赴北京訪問 紐西蘭總理強調與中國關係重要

2019-04-01 20:29

阿盟不甩川普 支持敘國擁戈蘭主權

2019-04-01 18:45

殺金正男越南女嫌逃過死刑 繼母欣慰盼她快回家

2019-04-01 18:44

阿國強人距下台不遠 新政府沒心腹

2019-04-01 18:03

文在寅籲北韓與美重啟對話 推動朝鮮半島和平

2019-04-01 17:59

秘魯火燒車至少20死 公共運輸混亂釀慘重意外

2019-04-01 17:48

誤捕引爭議 法國千隻海豚遭割鰭死亡

2019-04-01 17:39

秘魯雙層巴士起火 至少20死8傷

2019-04-01 16:56

年底釜山東協峰會 南韓考慮邀金正恩參加

2019-04-01 16:26

和美國不一樣 紐西蘭恐攻後擁槍團體支持嚴管槍枝

2019-04-01 16:20

烏克蘭大選首輪開票逾5成 諧星遙遙領先

2019-04-01 15:57

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

日本年號最終有6個候選 落選的年號曝光

2019-04-02 08:14

解放軍戰機越線 美：北京片面改變現狀

2019-04-02 08:05

台灣人在東京旅館暴斃 疑體內藏毒袋破中毒死

2019-04-02 11:28

腦死媽延命三個月產子 寶寶出生隔天舉行媽媽葬禮

2019-04-02 11:34

經歷明治、大正、昭和、平成 116歲最長壽老人迎「令和」

2019-04-01 21:35

俄羅斯女教師集體上傳性感照 聲援被解僱女教師

2019-04-02 11:23

汶萊要用「石刑」處死同性戀與通姦犯 聯合國：不人道

2019-04-01 20:34

身高174體重58被批太胖 南韓小姐：要吃飯才有力氣

2019-04-02 15:37

日本換年號 電腦改元大考驗：成本天價！30天完工！

2019-04-02 00:58

道瓊大漲330點 美中製造業數據強勁緩解成長疑慮

2019-04-02 06:49

抗俄入歐兩頭空…今昔落差 讓烏克蘭好悶

2019-04-02 11:00

沒公德心！羅浮宮巨大拼貼藝術 兩天內被遊客撕碎

2019-04-02 16:39

現代、起亞在美遭訴未撞車起火數千起 美監管當局在查

2019-04-02 07:29

冰山崩塌掀起巨浪 觀光景點瞬間成為逃亡現場

2019-04-02 14:13

土耳其執政黨大敗 首都與最大城變天

2019-04-02 00:39

日本從中國旅客偷渡香腸 首次發現非洲豬瘟病毒

2019-04-02 16:18

日本換年號 爆數兆日圓商機

2019-04-02 00:58

英國脫歐陷輪迴 國會再否決4個替代方案

2019-04-02 11:12

日本令和新時代 來了

2019-04-02 02:13

波頓：中國挑釁 美對台灣關係法承諾更加明確

2019-04-02 07:22

德國提倡器捐新制 人人死後都要捐除非你說不

2019-04-01 22:49

昭和64年只有7天 入學申請都沒得選…

2019-04-02 10:34

道瓊開盤漲逾150點 歸功中國數據減輕全球成長減緩擔憂

2019-04-01 22:29

中國安全公司用簡單方法 揪出特斯拉自駕三大漏洞

2019-04-02 14:36

日本新年號選定過程 安倍：應保密30年

2019-04-02 01:00

亂局棘手 梅伊遭遇接受軟脫歐壓力

2019-04-01 19:46

德仁五月一日即位 日本新年號「令和」

2019-04-02 00:46

慎入！女童赤腳逛豬圈 腳底遭寄生蟲入侵

2019-04-02 12:19

比特幣莫名其妙大漲逾20% 衝破5,000美元

2019-04-02 13:44

歐通膨降溫 擴大寬鬆有影

2019-04-02 02:03

英鎊轉貶 英脫歐B計畫全未過關 避險貨幣下跌

2019-04-02 06:45

影／慘！法富豪價值20億莊園成違建 須強制拆除

2019-04-02 13:18

Lyft上市後大漲 大股東樂天爽賺近10億美元

2019-04-01 21:54

烏克蘭大選首輪 諧星強壓現任總統

2019-04-02 00:39

高盛：脫歐讓英國GDP少掉近2.5%

2019-04-01 22:12

600萬人請願 英國會討論停止脫歐

2019-04-02 03:58

亞股4月天 多頭喊衝

2019-04-02 02:02

病人生殖器官移位鼻子消失 疑無牌「科學怪人」女醫生恐怖整容

2019-04-02 13:59

巴黎傳1台灣學生宿舍上吊 沒留遺書

2019-04-02 10:01

不承認安卡拉伊斯坦堡敗選 土耳其執政黨盼翻盤

2019-04-01 22:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top