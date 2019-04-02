星亞太軍警設備展 數據分析平台有助反恐情蒐

2019-04-02 18:07 中央社 新加坡2日專電



新加坡「亞太軍警設備展」今天開幕，展示邊境安全、救援科技、無人機等最新科技，其中利用大數據平台的數據分析系統是主要亮點，可有效預防犯罪，更有助於反恐情蒐。

亞太軍警設備展（Milipol Asia-Pacific 2019）今天起在新加坡濱海灣金沙會展中心舉行3天。台灣派代表與會，了解最新科技與反恐設備。

與會的台灣科技業者周震維告訴中央社記者，犯罪偵防科技應用領域很廣，如以跨國界犯罪為例，防制人口販運與毒品，以及反恐等工具都需要與時俱進，而數據分析平台則普遍受到各國關注。

周震維表示，數據分析平台是以大數據分析為基礎，主要目的在強化偵查案件速度，串聯通聯紀錄、地點、影像分析等不同層面數據，讓偵辦案件人員快速獲取多面向情報資料，驗證情資真偽。

周震維以犯罪者如具有多重身分為例，說明犯罪者雖然會故意隱藏身分，但凡走過必留下「痕跡」，犯罪者日常生活「習慣」很難改變，常用的即時通訊軟體就是其中一例，犯罪者犯罪時仍會使用相同通訊軟體或擁有相同朋友圈，這些「習慣」多半不會變。

偵辦案件人員可透過這種方式截取諸多重要數據，進行綜合性數據分析，判斷犯罪者身分，了解身分是否經過變造，不致誤判。

周震維說，這套數據分析系統，受到歐美等國重視並採用，亞洲則如日本、南韓、馬來西亞、泰國、印尼、台灣等地都採用。

兩年一度的亞太軍警設備展，除集聚全球超過300名業者共同展示邊境安全、人流管制、威脅偵側機制、救援科技、無人機等最新科技，同時有反恐、網路安全、組織性犯罪防治、公共安全等各領域專家共同舉行3天的會議。