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台灣男子吞毒暴斃日本飯店 日警追查另2名男子

2019-04-02 15:52聯合報 記者林文義╱即時報導

根據日本朝日電視台報導，有一名62歲的台灣男子，三天前被發現陳屍日本東京台東區一間飯店房間內，經解剖發現男子體內藏了約50袋的小包裝毒品，其中有部分包裝破裂，研判因毒物流出導致男子中毒身亡，警方也查出案發時還有兩名台灣男子和死者共同投宿這家飯店，正在循線追查。

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