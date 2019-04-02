褻瀆上帝？波蘭神父燒毀《哈利波特》、凱蒂貓傘

2019-04-02 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國衛報報導，波蘭天主教神父上周末在波蘭北部城市科沙林（Koszalin）焚書，並燒毀他們認為是褻瀆上帝的物品，包括風靡全球的《哈利波特》系列小說，及一把人氣卡通人物凱蒂貓（Hello Kitty）雨傘等。

天主教福音派基金會的「來自天堂的簡訊」（SMS from Heaven）組織，在臉書粉專上發布多張神父焚燒書籍與物品的照片，並引述聖經舊約全書裡的語句，支持他們焚燒異端書籍及物品的正當性。該粉專有多達2.2萬人追蹤。

根據上傳照片，三名神父拿著一大籃書籍及物品，投到教堂外的一處火坑內焚燒。火坑內的東西包括一個非洲臉型的面具、一尊印度教的小神像、《哈利波特》小說及一把凱蒂貓傘等。

該事件引發臉友熱議，許多人留言質疑參與者的理智，或將之與德國納粹相比。有臉友表示，「很難相信我們竟如此落後！」。

哈利波特引起宗教狂熱者的憤怒已並非首次，有人認為這些書籍受到邪靈啟發，可能會使孩童誤入歧途。俄羅斯政府2016年大力推廣一部名為「孩子對抗巫師」（Kids Against the Sorcerers）的動畫電影，劇情描述一個由北約和哈利波特所支持的邪惡西方勢力，試圖敗壞俄羅斯學子心智。