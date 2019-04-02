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影／懷孕母鯨陳屍岸邊 肚中塞20多公斤塑膠垃圾

2019-04-02 12:33聯合報 記者張君堯╱即時報導

一頭8公尺長的懷孕抹香鯨被發現死在義大利薩丁尼亞島岸邊，腹中有22公斤重的塑膠物品，包括垃圾袋、釣魚線。世界自然基金會警告，地中海的塑膠垃圾問題惡化。

世界自然基金會上周在地中海的薩丁尼亞島發現一隻8公尺（超過26英尺）的抹香鯨，其腹部有22公斤（48.5磅）的塑膠垃圾，同時這隻母鯨還懷有身孕，由於吞下大量的塑膠垃圾導致胎兒無法獲得營養，成為人類危害海洋生態的又一例。

「發現胎兒讓我們更驚訝...我們原本已經感覺很糟糕了。」參加這隻母鯨屍體檢驗的海洋生物學家利昂（Mattia Leone）說：「但當我們解剖肚子後看到所有的塑膠，我們意識到我們目睹了非常令人擔憂的情況。」

該組織周一表示，在抹香鯨的胃中的垃圾包括用於電氣工程的波紋管、塑料板、塑膠袋、釣魚線以及洗潔劑包裝，商標和條碼還很清楚。世界自然基金會稱塑膠是對海洋生物的最大威脅之一，過去兩年全世界至少有五隻鯨魚因塑膠而死亡。

根據世界自然基金會2018年發布的一項研究報告，漂浮在地中海95％以上的垃圾都是塑膠，其中更細小的塑膠微粒濃度也達到新高。過度使用塑膠、廢棄物處理不善以及大量的夏季遊客都是造成海洋垃圾的主要原因。

一頭8公尺長的懷孕抹香鯨被發現死在義大利薩丁尼亞島岸邊，腹中有22公斤重的塑膠物...
一頭8公尺長的懷孕抹香鯨被發現死在義大利薩丁尼亞島岸邊，腹中有22公斤重的塑膠物品，包括垃圾袋、漁網。世界自然基金會警告，地中海的塑膠垃圾問題惡化。美聯
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