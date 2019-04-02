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慎入！女童赤腳逛豬圈 腳底遭寄生蟲入侵

2019-04-02 12:19聯合報 記者梁采蘩╱即時報導

《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）日前報導一項特殊病例，1名10歲小女童兩周前與家人造訪巴西鄉間，回家後不久腳底開始嚴重起疹，情況持續長達10天，家人帶著她到診所求助，當時她的腳底已經長出數不清的黑頭膿包，模樣讓人頭皮發麻。

醫生詢問後發現，小女孩在巴西期間，曾打赤腳在豬圈遊玩，因此診斷她感染了沙蚤病（Tungiasis），也就是腳底遭沙蚤寄生，引發的皮膚腫脹及病變。《每日郵報》報導，沙蚤原生於中南美洲，通常發生在偏遠或貧窮地區。

根據世界衛生組織，母沙蚤通常會鑽入腳趾、腳底或腳跟的皮下部位，接著便開始吸食宿主的血，隨著母沙蚤身體因吸血漲大，也會引發宿主痛癢及腫脹，一旦傷口被細菌感染，還會起疹、生膿包。母沙蚤最後會在皮下挖一個小洞，產下約100顆卵，這些卵最終會落在地上孵化。

如果什麼都不做，通常寄生約三周時間，母沙蚤便會死亡、完成一個生命周期，宿主病狀也會跟著好轉。一般治療方式包括用手術移除寄生沙蚤，並在患處施以外用抗生素。此案例中，醫生就從小女孩腳底挑出多隻沙蚤，並予以投藥，但期刊中並未詳述恢復情況。

1名10歲小女童兩周前與家人造訪巴西鄉間，回家後不久腳底開始嚴重起疹，情況長達1...
1名10歲小女童兩周前與家人造訪巴西鄉間，回家後不久腳底開始嚴重起疹，情況長達10天，家人帶著她向當地診所求助，當時她的腳底已經長出數不清的黑頭膿包，模樣讓人頭皮發麻。New England Journal of Medicine
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