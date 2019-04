解放軍戰機越線 美：北京片面改變現狀

白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)1日推文表示,中國軍事挑釁無法贏得台灣民心。美聯社 分享 facebook 中國解放軍空軍的兩架「殲11」戰鬥機31日飛越台灣海峽中線,遭中華民國空軍攔截,引發兩岸軍機在台海上空對峙十分鐘;美國國務院與國防部1日皆聲明北京此舉已片面改變台海現狀,有害且無益區域穩定;白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)1日推文,指中國軍事挑釁無法贏得台灣民心,反而加強所有珍視民主價值者的決心。

波頓在推文中並說,台灣關係法及美國(對台灣)的承諾很明確。

Chinese military provocations won’t win any hearts or minds in Taiwan, but they will strengthen the resolve of people everywhere who value democracy. The Taiwan Relations Act and our commitment are clear. https://t.co/rPG1jLiaWY