解放軍戰機越線 美：北京片面改變現狀

2019-04-02 08:05 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)1日推文表示，中國軍事挑釁無法贏得台灣民心。美聯社 分享 facebook 中國解放軍空軍的兩架「殲11」戰鬥機31日飛越台灣海峽中線，遭中華民國空軍攔截，引發兩岸軍機在台海上空對峙十分鐘；美國國務院與國防部1日皆聲明北京此舉已片面改變台海現狀，有害且無益區域穩定；白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)1日推文，指中國軍事挑釁無法贏得台灣民心，反而加強所有珍視民主價值者的決心。

波頓在推文中並說，台灣關係法及美國(對台灣)的承諾很明確。

Chinese military provocations won’t win any hearts or minds in Taiwan, but they will strengthen the resolve of people everywhere who value democracy. The Taiwan Relations Act and our commitment are clear. https://t.co/rPG1jLiaWY — John Bolton (@AmbJohnBolton) April 1, 2019

中國兩架「殲11」戰機31日由福州義序機場起飛，穿越海峽中線對台挑釁，台方亦派出在空偵巡的「經國號」戰機趕往攔截，並下令嘉義基地四架F-16緊急起飛，此時解放軍也有兩架戰機緊急起飛，局面一度緊張；但「踩線」的兩架解放軍戰機並未深入，而是沿中線飛行約十分鐘後返回。

中國又有3架軍機於1日從台灣防空識別區北方的東海空域，經宮古海峽到西太平洋空域演訓，日本也緊急出動軍機升空攔截監控。

國防部發言人伊斯特本(Dave Eastburn)以聲明對此事表示，美國反對(海峽兩岸)任何一方以改變現狀為目標的片面行動，其中包括任何訴諸武力或其他脅迫方式。

「北京片面改變現狀的作為不僅有害，也對區域穩定毫無貢獻。」伊斯特本在聲明中說，「反而破壞了數十年來促成和平、穩定及發展的架構。」

伊斯特本說，根據台灣關係法，任何以非和平手段決定台灣未來的作法，其中包括抵制或禁運，美方都嚴重關切。

「台灣是可信賴的夥伴、民主政治的典範，也是世界一股良善力量。」伊斯特本說，美國敦促中國避免會破壞台灣人民安全與社會及經濟體系的脅迫手法。

國務院在聲明中，也點名北京片面改變現狀，要求北京停止脅迫台灣的作法，並恢復與台灣民選政府的對話。

「海峽中線」是1955年由協防台灣的美國空軍，在台灣海峽畫出的一條虛擬界線；「海峽中線」後來以美國空軍首任駐台指揮官戴維斯准將為名，因此也被稱為「戴維斯線(Davis' Line)」。

在1996年台海危機發生前，解放軍空軍基本上不會飛入台海空域，但其後靠近海峽中線卻成常態，偶有飛越海峽中線之舉，旋遭台灣空軍攔截或飛彈鎖定。