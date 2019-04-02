親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本公布新年號
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

書讀到狗肚裡嗎？韓國瑜怒轟陳明通「禽獸論」 陸委會急滅火

解放軍戰機越線 美：北京片面改變現狀

2019-04-02 08:05世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)1日推文表示，中國軍事挑釁無法贏得...
白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)1日推文表示，中國軍事挑釁無法贏得台灣民心。美聯社
分享
中國解放軍空軍的兩架「殲11」戰鬥機31日飛越台灣海峽中線，遭中華民國空軍攔截，引發兩岸軍機在台海上空對峙十分鐘；美國國務院與國防部1日皆聲明北京此舉已片面改變台海現狀，有害且無益區域穩定；白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)1日推文，指中國軍事挑釁無法贏得台灣民心，反而加強所有珍視民主價值者的決心。

波頓在推文中並說，台灣關係法及美國(對台灣)的承諾很明確。

中國兩架「殲11」戰機31日由福州義序機場起飛，穿越海峽中線對台挑釁，台方亦派出在空偵巡的「經國號」戰機趕往攔截，並下令嘉義基地四架F-16緊急起飛，此時解放軍也有兩架戰機緊急起飛，局面一度緊張；但「踩線」的兩架解放軍戰機並未深入，而是沿中線飛行約十分鐘後返回。

中國又有3架軍機於1日從台灣防空識別區北方的東海空域，經宮古海峽到西太平洋空域演訓，日本也緊急出動軍機升空攔截監控。

國防部發言人伊斯特本(Dave Eastburn)以聲明對此事表示，美國反對(海峽兩岸)任何一方以改變現狀為目標的片面行動，其中包括任何訴諸武力或其他脅迫方式。

「北京片面改變現狀的作為不僅有害，也對區域穩定毫無貢獻。」伊斯特本在聲明中說，「反而破壞了數十年來促成和平、穩定及發展的架構。」

伊斯特本說，根據台灣關係法，任何以非和平手段決定台灣未來的作法，其中包括抵制或禁運，美方都嚴重關切。

「台灣是可信賴的夥伴、民主政治的典範，也是世界一股良善力量。」伊斯特本說，美國敦促中國避免會破壞台灣人民安全與社會及經濟體系的脅迫手法。

國務院在聲明中，也點名北京片面改變現狀，要求北京停止脅迫台灣的作法，並恢復與台灣民選政府的對話。

「海峽中線」是1955年由協防台灣的美國空軍，在台灣海峽畫出的一條虛擬界線；「海峽中線」後來以美國空軍首任駐台指揮官戴維斯准將為名，因此也被稱為「戴維斯線(Davis' Line)」。

在1996年台海危機發生前，解放軍空軍基本上不會飛入台海空域，但其後靠近海峽中線卻成常態，偶有飛越海峽中線之舉，旋遭台灣空軍攔截或飛彈鎖定。

海峽中線北京白宮
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

土耳其執政黨大敗 首都與最大城變天

2019-04-02 00:39

烏克蘭大選首輪 諧星強壓現任總統

2019-04-02 00:39

日本年號最終有6個候選 落選的年號曝光

2019-04-02 08:14

波頓：中國挑釁 美對台灣關係法承諾更加明確

2019-04-02 07:22

烏克蘭大選 喜劇演員首輪拿下第1

2019-04-01 23:31

德國提倡器捐新制 人人死後都要捐除非你說不

2019-04-01 22:49

烏克蘭大選 克宮：盼好戰黨派不會獲勝掌權

2019-04-01 22:30

不承認安卡拉伊斯坦堡敗選 土耳其執政黨盼翻盤

2019-04-01 22:06

大城吞敗 土耳其執政黨恐遭盟友和前同志夾擊

2019-04-01 22:03

不敗神話破滅！土耳其地方大選，厄多安「25年來第一敗」

2019-04-01 21:18

衣航空難初步調查報告 傳衣索比亞本週公布

2019-04-01 21:16

南法安養院疑似食物中毒 5名長者不幸喪命

2019-04-01 21:06

汶萊要用「石刑」處死同性戀與通姦犯 聯合國：不人道

2019-04-01 20:34

首度赴北京訪問 紐西蘭總理強調與中國關係重要

2019-04-01 20:29

阿盟不甩川普 支持敘國擁戈蘭主權

2019-04-01 18:45

殺金正男越南女嫌逃過死刑 繼母欣慰盼她快回家

2019-04-01 18:44

阿國強人距下台不遠 新政府沒心腹

2019-04-01 18:03

文在寅籲北韓與美重啟對話 推動朝鮮半島和平

2019-04-01 17:59

秘魯火燒車至少20死 公共運輸混亂釀慘重意外

2019-04-01 17:48

誤捕引爭議 法國千隻海豚遭割鰭死亡

2019-04-01 17:39

秘魯雙層巴士起火 至少20死8傷

2019-04-01 16:56

年底釜山東協峰會 南韓考慮邀金正恩參加

2019-04-01 16:26

和美國不一樣 紐西蘭恐攻後擁槍團體支持嚴管槍枝

2019-04-01 16:20

烏克蘭大選首輪開票逾5成 諧星遙遙領先

2019-04-01 15:57

涉金正男謀殺案 越籍女嫌可能獲釋

2019-04-01 14:39

挨批不處理兒童性侵醜聞 教宗：療傷過程已開始

2019-04-01 14:37

烏克蘭大選 喜劇演員首輪第一

2019-04-01 14:36

金正男案：越南女嫌犯逃過死刑 最快5月獲釋

2019-04-01 14:13

土耳其首都恐變天 艾爾段稱全國得票還是贏

2019-04-01 13:39

影／非愚人節玩笑！烏克蘭總統大選首輪 諧星暫居第一

2019-04-01 12:37

推翻親俄總統5年後… 烏克蘭人仍過苦日子

2019-04-01 12:34

「不屈服民粹」 斯洛伐克選出首位女總統

2019-04-01 12:32

軍民雙施壓 民營媒：阿爾及利亞總統擬本週請辭

2019-04-01 12:30

金正男謀殺案：改控越南籍女嫌較低罪行 今天有望獲釋

2019-04-01 11:33

南韓士兵使用手機試點 範圍擴大至所有部隊

2019-04-01 11:32

日本將公布新年號 全民見證新時代來臨

2019-04-01 09:35

美傳將售F-16V給台灣 彭博：挺台政治意義甚於軍力平衡

2019-04-01 08:33

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

5月啟用！日本公布新年號「令和」 出自古籍萬葉集

2019-04-01 10:43

日本令和年出生 英文表記變「優酪乳」、「18禁」？

2019-04-01 11:32

36年前的無敵巨嬰長大後…身高210公分 常被路人「臨檢」

2019-04-01 15:19

年號變更成本恐為天價 日本須在1個月內完成「改元」

2019-04-01 08:38

「平成」顛倒成「令和」 日本翻轉字大師應景新作

2019-04-01 13:36

名字叫「令和」 早大憲法教授爆紅

2019-04-01 13:59

美國為他提前4年再登月 專家：想害死太空人

2019-04-01 09:00

樂極生悲！連釣兩隻鯊魚 結果下一秒就GG了

2019-04-01 15:00

防日本新年號外洩 專家手機沒收、上廁所要盯梢

2019-04-01 09:00

懶得理改年號！東京電視台播和牛 網友讚：有性格

2019-04-01 17:59

安全氣囊爆開！腳翹儀表板暗藏危機 她失去額頭兩年

2019-04-01 09:53

日本「令和」時代來臨 英語媒體如何翻譯？

2019-04-01 18:26

日本新年號不採中國古籍 大陸官媒：無法抹去中國痕跡

2019-04-01 19:35

引頸期盼的新年號…怎麼是手語哥？日網友哭笑不得

2019-04-01 13:23

信用卡生態 「行動支付」在美行不通？

2019-04-01 14:59

部分日人：「令和」並列不合適 但符合安倍保守信念

2019-04-01 12:39

NASA徵實驗對象 兩個月「躺著就好」57萬落袋

2019-04-01 11:57

小女兒拔牙不用怕 爸遙控「特斯拉」也幫的上忙

2019-04-01 12:59

生孩子像在搔癢！她無憂無痛 受傷還能快速痊癒

2019-04-01 13:22

經歷明治、大正、昭和、平成 116歲最長壽老人迎「令和」

2019-04-01 21:35

超猛！61歲阿嬤替兒代孕 自己的孫女自己生

2019-04-01 14:41

影／日本新年號「令和」出自萬葉集 暗示去中國化？

2019-04-01 17:26

日本車站瘋搶「年號」號外 有人拿到破號外也喜極而泣

2019-04-01 13:23

愛女叫Uber誤上賊車遇害 父心碎PO合照淚悼

2019-04-01 11:01

日本將公布新年號 全民見證新時代來臨

2019-04-01 09:35

汶萊要用「石刑」處死同性戀與通姦犯 聯合國：不人道

2019-04-01 20:34

英國會今再表決脫歐替代方案 梅伊政府瀕臨瓦解

2019-04-01 11:17

日本新年號出爐 吳釗燮：日方以正式管道通知我方

2019-04-01 11:53

日本新年號令和 首度不是選自中國古籍

2019-04-01 12:32

川普「通俄門」落幕，紐時竟是贏家？耗時近2年、花了2500萬...白宮記者分析最大輸家

2019-04-01 09:23

新書曝川普打小白球狂作弊 把別人好球丟沙坑

2019-04-01 10:17

道瓊開盤漲逾150點 歸功中國數據減輕全球成長減緩擔憂

2019-04-01 22:29

德國提倡器捐新制 人人死後都要捐除非你說不

2019-04-01 22:49

土耳其執政黨大敗 首都與最大城變天

2019-04-02 00:39

美傳將售F-16V給台灣 彭博：挺台政治意義甚於軍力平衡

2019-04-01 08:33

耐性快磨光 歐盟要英脫歐快點決定下一步

2019-04-01 14:57

道瓊大漲330點 美中製造業數據強勁緩解成長疑慮

2019-04-02 06:49

接受宸鴻、淳安、富邦注資？ JDI：本周內談定

2019-04-01 17:19

13%殭屍企業橫行 專家：他們賴低利維生

2019-04-01 18:05

南韓企業長工時嚇跑Y世代 他辭三星工作當網紅

2019-04-01 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top