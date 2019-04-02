日本引進外籍勞工簽證新規定上路 可望嘉惠中小企業

2019-04-02 01:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



日本一項工作簽證新規定在4月1日上路，預計2023年前有多達34萬5,150名勞工申請兩種新簽證，預料多數來自亞洲。而日本中小企業正引頸期盼這項政策能吸引更多藍領外籍勞工，以緩解勞動人力短缺的現象。

日經新聞報導，申請簽證者須提供必要的技能證明和及良好的日文能力證明，絕大多數完成現有的政府技能培訓計畫的人預期會申請這項簽證，簽證期限最多達五年。

根據新規定，藍領員工在工業機械、營建及長照等14個領域將視被為一般員工，未來會開放具有高階技能的外勞及眷屬享有永久居留權，目前這項福利僅限於營建、造船以及海洋產業。

人力顧問公司A-FiveStar總裁菊池和久表示，「我們首先會看到大量外籍培訓人員及完成計畫回國的人員前來申請五年期簽證」，安倍政府團隊將這項新的簽證系統視為解決國內勞動力短缺的濫觴，「未來可能會持續鬆綁法規、接納更多外勞」。

勞動力短缺反映日本中小企業正面臨人手不足的嚴峻問題。根據日本中小企業廳，日本製造業人手不足率為3.2%，非製造業則為3.5%。

人力顧問業者也正為僱用外勞的企業提供服務，例如大型機構Pasona 1日起為尋求長期僱用外國工作者的企業提供顧問服務，而控股公司Persol也正考慮為外勞提供「人力管理服務」。