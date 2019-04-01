烏克蘭大選 喜劇演員首輪拿下第1

2019-04-01 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



根據出口民調，烏克蘭第一輪總統選舉中，喜劇演員出身的政治素人澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）得到30.4%的票數，人氣最高，現任總統波洛申科（Petro Poroshenko）得票17.8%居次，；前總理「天然氣公主」尤莉雅．泰莫森科（Yulia Tymoshenko）得票率為14.2%，可能無法進入21日的第二輪選舉。

出口民調公布後，澤倫斯基告訴英國廣播公司（BBC）：「我很開心，但這還不是最後行動。」

澤倫斯基表示，這個結果讓他有點緊張，但也更具責任感，他表示，他不擔心第二輪選舉要競爭的對象是誰。

波洛申科則表示，出口民調估計他排名第二，這是一個「嚴厲的教訓」。他的團隊著重處理選民的不滿並強調年輕人計畫。初步結果顯示，他成功吸收到許多年輕人的選票。

澤倫斯基和波洛申科的發言普便親歐，兩人估計會在第二輪選舉對決。

3月31日的第一輪選舉出口民調顯示，澤倫斯基的得票率比居次的波洛申科整整高出12個百分點。不過第二名和第三名的得票率比預期更接近，不到4個百分點的差距引發抗議和法律糾紛。

泰莫森科不願承認敗選與無法進入第二輪選舉，她拿出自己的數據稱自己應該獲得第二高票，得票率為20.9%，她呼籲烏克蘭民眾繼續等待完整的最終結果。

她表示：「如果波洛申科勝選，那就是烏克蘭民主的死期。」