阿盟不甩川普 支持敘國擁戈蘭主權

2019-04-01 18:45 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



阿拉伯聯盟週末於舉行高峰會表示，將極力維護敘利亞在戈蘭高地的主權。 台灣醒報（擷自flickr） 分享 facebook

「阿拉伯世界會極力協助敘利亞維護權益！」由阿拉伯國家高層組成的阿拉伯聯盟，週末在突尼希亞首都突尼斯宣布將極力維護敘利亞在戈蘭高地的主權。據外媒報導，包括埃及總統及沙烏地阿拉伯國王在內，都強力譴責美國總統川普將主權歸於以色列。

強調維護戈蘭主權

據《半島電視台》報導，阿拉伯聯盟週末在突尼西亞首都舉行高峰會，會議中否決美國總統川普將戈蘭高地主權歸給以色列的決議。

阿拉伯聯盟領袖們表示，戈蘭高地是以、敘兩國在1967年的戰爭中，被以色列「侵占」的地區，因此，他們會「竭盡所能」幫助敘利亞維護該地區主權。

日本《NHK世界版》則指出，阿拉伯國家領袖決議捍衛敘利亞在戈蘭高地的主權，包括埃及總統阿卜杜勒-法塔赫•塞西及沙烏地阿拉伯國王沙爾曼•賓•阿卜杜勒都表示，他們絕對會針對損害敘利亞在戈蘭主權的法令「反對到底」。

而據會議結果作成的公報指出，戈蘭高地是敘利亞勢力範圍中「被佔領的地區」，而這也被國際法律所認可。阿拉伯領袖們也都拒絕承認任何讓以色列於戈蘭地區建立主權的行動，並表示，任何想改變現行法律的行動都是無效的。

敘國出現批評

然而《華盛頓郵報》報導指出，敘利亞當地出現反對聲浪，媒體也批評阿拉伯聯盟的決議。有當地媒體指出，戈蘭高地並沒有在等待阿拉伯世界的援助，也沒有人針對川普的言行舉止進行譴責。且儘管阿拉伯聯盟願意重新接納敘利亞加入，但從高峰會最後的公報看來，並沒有相關可參考的討論或跡象。

【更多精采內容，詳見 】