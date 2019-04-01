阿國強人距下台不遠 新政府沒心腹

2019-04-01 18:03 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



阿爾及利亞強人包特夫里卡看來是不敵民意，被爆出心腹薩拉赫轉投民意，總統大位不得再拖，準備下台。 台灣醒報（擷自Wikimedia） 分享 facebook

阿爾及利亞強人放權抗議又有新局面！據阿國當地媒體1日報導，原屬強人包特夫里卡擁護者的陸軍參謀長薩拉赫轉投輿論一方，包特夫里卡被認為近期將解職，同時，阿國內閣重組名單也已流出，原本被認為是包特夫里卡安排的自己人馬幾乎都不在名單內，唯有貝督伊將續任總理、陸軍參謀薩拉赫將繼續擔任國防部長。

國防部長拋棄舊主

根據《France24網》報導，隨著阿國人民反對強人包特夫里卡五連任示威持續燃燒，1日爆出原屬包特夫里卡陣營的陸軍參謀長薩拉赫總算「拋下舊主」，薩拉赫正式站在輿論這方，並呼籲憲法委員會得參照該國憲法第102條，可透過身體因素宣布包特夫里卡不適任，而立刻讓他解職。

而隨著薩拉赫的登高一呼，說明這起示威可能在近期趨近尾聲，一旦包特夫里卡確定放權，示威訴求僅剩下新閣團的組成，因為過去有媒體認為，包特夫里卡的放權可能是以退為進，選擇在臨時政府閣員裡放入幾名心腹，讓自己當藏鏡人持續影響該國政治。

臨時政府名單疑曝光

然而，這項擔憂也在新閣團名單疑似曝光後，獲得部分人民的支持。據《紐約時報》報導，該國國家電視台在1日宣布，臨時政府的組成已獲得總統包特夫里卡與總理貝督伊的核可任命，除了薩拉赫將軍持續擔任二職：陸軍參謀長與國防部長之外，官方並未證實其他閣員的名單。

但據《英國廣播公司》了解，臨時政府的27名閣員名單中就有多達21位走馬換將，不變的少數是總理貝督伊與薩拉赫將軍，新進成員中備受關注的是外長；當初被學者擔憂是包特夫里卡所布下的局，最可能的兩個心腹就是外長與薩拉赫所任的國防部長，但隨著外長被透露是包卡杜姆，薩拉赫又甩開包特夫里卡一派的標籤，讓本次臨時政府組成看來是一項「人民示威的大成功」。

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